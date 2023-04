Jusqu’à 24 °C au Québec: profitez du beau temps des prochains jours, ça ne durera pas

Partager







La chaleur tarde à se pointer ce printemps mais, n’ayez crainte, votre patience sera récompensée: dans plusieurs régions du sud de la province, la température atteindra 20 °C cette semaine. Il faudra toutefois en profiter, préviennent les météorologues, parce que le beau temps ne durera pas.

Dès jeudi, le soleil et chaleur balaieront le sud du Québec. La chaleur prévue pourrait s’étirer sur quatre jours, jusqu’à dimanche.

Les températures maximales atteindront ou dépasseront les 22 °C dans le grand Montréal et les 24 °C dans certains secteurs de l’Outaouais. Le ressenti pourrait même frôler les 30 °C selon l'indice humidex.

Environnement Canada prévoit également du soleil et une hausse du mercure entre 20 °C et 22 °C en Montérégie, dans les Laurentides, dans Lanaudière et en Estrie.

Après le verglas de la semaine dernière, cette hausse du mercure est plus que la bienvenue.

«Ces écarts de température sont vraiment caractéristiques du printemps nord-américain», assure par ailleurs le météorologue à Environnement Canada André Cantin.

«Un système météo peut amener des températures froides et, le lendemain, s’il y a du soleil, le mercure peut monter très vite. C’est tout à fait normal.»

La chaleur est en retard

Les températures maximales sont sous les normales saisonnières depuis l'arrivée du printemps, le 21 mars. Et en moyenne, on atteint pour la première fois 20 °C – le seuil psychologique des beaux jours – le 24 mars au Québec.

«Selon les statistiques des 30 dernières années, de 1991 à 2020, les premiers 20 °C atteints à Montréal arrivent plutôt en mars. Le 18 mars 2012, on avait atteint la valeur record de 23,1 °C», souligne M. Cantin.

Même si le mercure est en retard cette année, la situation n’est pas exceptionnelle, précise MétéoMédia.

Pour trois des quatre dernières années, la région de Montréal a dû patienter jusqu'à mai pour toucher les 20 °C. L’an dernier, le mercure avait atteint ce seuil le 9 mai.

«Il faut profiter du soleil et de la chaleur dans les prochains jours parce que la semaine prochaine risque d’être plus maussade, avec des nuages, des averses et des températures plus fraîches», prévient toutefois André Cantin.

Les températures chuteront sous les normales de saison en début de semaine prochaine et pourraient même repasser sous la basse des 10 °C comme maximum pendant la journée.