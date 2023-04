La société derrière TikTok lance une nouvelle application qui envahira la planète : Lemon8

Partager







L'application Lemon8 ressemble beaucoup à Xiaohongshu, une plateforme chinoise de médias sociaux qui compte 260 millions d’utilisateurs actifs par mois. Dans la catégorie Lifestyle de la boutique App Store d’Apple, Lemon8 se retrouve déjà en deuxième position derrière Pinterest.

Sur la page d’information de Lemon8 sur la boutique App Store d’Apple, on peut lire :

« Lemon8 est une plateforme de partage de contenu avec une communauté jeune. C'est ici que vous pouvez découvrir des contenus magnifiques, authentiques et diversifiés. C'est LA destination pour le partage et l'exploration.

Lemon8 est un endroit où les jeunes créatifs peuvent partager une diversité de contenu allant de la mode, du maquillage, de la nourriture et des voyages, aux articles de maison, aux animaux de compagnie et à tout ce que vous pouvez imaginer !

Le contenu personnalisé de Lemon8 est spécialement conçu pour vous. Notre section "Pour vous" vous recommande un flux personnalisé basé sur les vidéos et les photos que vous aimez. »

Un mariage entre Instagram, Pinterest et Amazon

L'essor soudain de Lemon8 n'est pas sans rappeler la croissance de TikTok à ses débuts. À l'époque, Vine était déjà le pionnier du partage de vidéos courtes aux États-Unis, mais TikTok a fait passer le format média au niveau supérieur grâce à ses algorithmes de recommandation de contenu, un système qui s'était avéré extrêmement efficace en Chine pour son application sœur, Douyin.

Certains observateurs du secteur décrivent aujourd'hui Lemon8 comme étant à la croisée d'Instagram, de Pinterest et d'Amazon.

Lemon8 - Apple Store Lemon8 en 2e position dans la catégorie Styles de vie

Avantage Chine

Pendant longtemps, les sociétés chinoises s’inspiraient des produits et applications créés en Occident pour mieux affronter les géants Facebook, Google et autres. Mais un renversement de tendance s’opère sur la planète techno où les talents chinois surpassent en sophistication nos meilleurs produits et développent des services qui n’existent pas ailleurs hors Chine.

Et comprenez qu’avec un marché de plus de 1 milliard d’habitants, un succès comme TikTok (Douyin) engrange aisément plus de 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, comme c’est le cas de l’application maison Xiaohongshu; qui signifie « Petit livre rouge ».

Informations recueillies sur vous

Sur Lemon8, les données suivantes peuvent être collectées et associées à votre identité :

Localisation

Coordonnées

Contenu de l'utilisateur

Historique des recherches

Identifiants

Données d'utilisation

Diagnostics

Si dans certains marchés d’Asie hors Chine l’application Lemon8 n’a pas su attirer les masses, ByteDance reprend le modèle de Xiaohongshu pour les marchés occidentaux, à l'image de ce qu'a fait TikTok en s'inspirant du modèle de Douyin dans son pays.

Sur les 260 millions d'utilisateurs de Xiaohongshu, 69 millions sont des créateurs de contenu, a indiqué l'entreprise lors d'un récent événement. Soixante-dix pour cent des utilisateurs sont des femmes nées après 1990. La plupart des utilisateurs vivent dans les villes les plus prospères et les plus importantes de Chine.