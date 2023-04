L’interdiction des sacs de plastique à usage unique porte ses fruits selon une étude

Partager







Dans les rues, dans les arbres, dans les océans: les sacs de plastique à usage unique sont partout. Toutefois, les lois les bannissant partiellement ou totalement se sont multipliées depuis la dernière décennie et force est de constater que les résultats sont «vraiment encourageants», selon un rapport.

• À lire aussi: Eau du robinet embouteillée et gaspillage: deux projets de loi veulent s’attaquer à la pollution par le plastique

• À lire aussi: Fini, la distribution de plastique à usage unique dans les restos de Montréal

Depuis plus de 10 ans, près de 160 politiques publiques nationales et municipales interdisant les sacs de plastique à usage unique ont vu le jour à travers le monde.

Selon une étude publiée en 2019 par la National Library of Medecine, ce genre de politiques a d’ailleurs triplé entre 2010 et 2019.

AFP

Les mesures choisies par les différents pays vont de la simple taxe au bannissement catégorique et ont eu des effets considérables, selon l’étude.

En Europe seulement, 18 pays ont instauré une loi interdisant complètement l’utilisation de minces sacs de plastique, dont la France, l’Allemagne et l’Islande. Une vingtaine de pays européens ont quant à eux opté pour l’imposition de frais.

AFP

Toutes ces mesures ont notamment permis la réduction de l’utilisation des sacs de plastique de 66% au Danemark, de plus de 74% au Royaume-Uni et de plus de 90% en Irlande, rapporte Euronews. En Californie, ont parle d’une réduction de 71%.

Des berges plus propres

Au New Jersey, sur la côte est des États-Unis, où une interdiction a récemment été introduite, on en constate déjà les effets sur le terrain.

Lors d’un nettoyage annuel des berges de l’État en 2022, qui a permis la récupération de 376 969 items sur les plages, le nombre de sacs de plastique collectés a chuté de 37% par rapport à l’année précédente.

AFP Des enfants qui marchent sur une plage de Bali, en Indonésie, le 12 avril 2023.

Bien qu’il y ait encore du chemin à faire pour éradiquer les sacs de plastique, Cindy Zipf, la directrice de l’organisme Clean Ocean Action qui a orchestré le nettoyage de la plage, a soutenu à PBS qu’il était «vraiment, vraiment encourageant» de voir ces chiffres à la baisse pour les sacs, les pailles et les contenants en styromousse.

En ce qui concerne les pailles et les contenants en styromousse, leur nombre a diminué respectivement de 39% et 38%.

Et au Canada?

Au pays de l’érable, ce n’est que depuis décembre 2022 que la fabrication, l’importation et la vente de sacs d’épicerie, d’ustensiles, de certains récipients alimentaires, d’anneaux pour emballages de boissons, de bâtonnets à mélanger et de pailles sont interdites.

D’ailleurs, malgré une recrudescence de l’utilisation des plastiques durant le plus fort de la pandémie de COVID-19, il semble que les Canadiens sont de moins en moins nombreux à opter pour des produits de plastique à usage unique, révélait une étude de Statistique Canada en juillet 2022.

− Avec les informations d'Euronews

À voir aussi: