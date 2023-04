Oui, les vélos ont le droit de circuler sur la rue... mais pas n’importe comment

Partager







Ce n’est pas parce que vous vous déplacez à vélo que vous ne devez pas respecter le Code de la route. Vous pourriez même recevoir une contravention si vous ne le faites pas. Avec le retour du beau temps, voici donc un rappel des règlements spécifiques aux cyclistes.

Mettons d’abord une chose au clair: même si les pistes cyclables sont généralement plus sécuritaires que les rues pour les vélos, les cyclistes ne sont pas obligés d’y rouler.

Les vélos sont en effet permis dans la rue avec les voitures. Les cyclistes doivent toutefois circuler le plus près possible de la chaussée à leur droite et respecter le sens de la circulation. Il est suggéré de se tenir à une distance d’à peu près 50 cm de la chaussée lorsqu’elle est libre, pour se donner la marge de manœuvre nécessaire pour éviter les (nombreux) trous et obstacles.

Lorsqu’il y a des voitures stationnées, il faut toutefois garder davantage ses distances. Rouler à près d’un mètre des voitures stationnées est recommandé pour réduire les risques d’emportiérage (collision entre un cycliste en mouvement et la porte ouverte d’un véhicule).

Vous pourriez recevoir une contravention si vous circulez à vélo entre deux voies (et entre les voitures). Seule exception: si la voie de droite est réservée aux véhicules qui tournent. Dans ce cas, il est permis de dépasser les voitures qui tournent par la gauche.

Lorsqu’il y a une voie réservée aux autobus à droite, les vélos ne peuvent ni l’emprunter pour se coller à la chaussée ni circuler entre les voies. Les cyclistes doivent plutôt emprunter une autre rue.

Et sur les trottoirs?

Il est interdit de rouler à vélo sur les trottoirs, sauf si des panneaux indiquent le contraire. Dans les rares cas où il est permis d’y circuler (sous certains viaducs à Montréal, par exemple), il faut le faire à vitesse réduite et laisser la priorité aux piétons.

On peut également recevoir une contravention pour avoir roulé sur le trottoir.

Quelle signalisation suivre?

Les vélos doivent suivre la même signalisation que les voitures. Il faut donc respecter le sens de la circulation, les sens uniques et les feux de circulation, au même titre que les voitures.

Depuis la refonte du Code de sécurité routière, les cyclistes peuvent traverser une intersection lors du signal piéton. Ils doivent toutefois s'immobiliser avant de traverser et laisser la priorité aux piétons.



Lorsqu’il y a des feux pour les vélos (comme sur le Réseau express vélo à Montréal) ou des panneaux «excepté vélos», ceux-ci ont préséance sur la signalisation automobile.

Autres infractions possibles:

Ne pas s’arrêter à un feu rouge;

Tourner à droite au feu rouge à Montréal ou à une intersection où ce n’est pas permis;

Rouler à vélo avec des écouteurs;

Consommer de l’alcool pendant qu’on roule à vélo;

Ne pas laisser la priorité aux piétons à une intersection;

Texter à vélo ou manipuler tout autre appareil électronique;

Transporter quelqu’un sur un vélo qui n’est pas prévu à cet effet;

Ne pas signaler ses intentions quand on tourne.

Toutes les infractions au Code de la sécurité routière à vélo sont passibles d’une amende allant de 80$ à 100$.

− Avec les informations de la SAAQ, du SPVM et de Vélo Québec

