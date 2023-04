Sandrine de l'île de l'amour raconte avoir vécu une expérience paranormale dans un château en France

Partager







YO GUYS WHAT THE HELL!

La Franco-Ontarienne de la first season de l’île de l’amour, Sandrine Séguin, est en France pour un businesstrip et elle vit des shit insane.

Celle qui sera dès demain une femme d’affaires est présentement en France pour préparer le lancement de sa nouvelle collection de vêtements.

C’est avec son meilleur ami Alex qu’elle a loué rien de moins qu’un château en province, près de Nantes.

Sandie nous a d’ailleurs fait visiter le castle en question dans lequel elle s’est livrée à une séance de photos et vidéos pour son entreprise. L’endroit est magnifique.

Mais alors que la paire s’est aventurée au dernier étage du palace, un endroit non visité habituellement par les locataires, Sandrine a découvert une immense salle de bain avec de grands lavabos communs (probablement la salle de bain et de lessive des domestiques).

Ça lui a fait peur.

Puis, alors qu’elle filmait la pièce pour la montrer à ses abonnées, une porte du corridor qu’Alex venait de fermer s’est ouverte toute seule.

TOUTE SEULE!

L'histoire complète est racontée ici:

Le duo s’est mis à trembler et a quitté l’étage. Peu avant, l’ancienne vedette de l’île de l’amour avait également appris qu’un orphelinat datant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale se trouvait sur le périmètre du château.

C’était trop.

Mise à jour: Alex et Sandrine ont rencontré un Français au village non loin du château, l’ont invité à la maison, lui ont raconté l’expérience paranormale, il a fait une psychose et dit qu’il ressentait lui aussi une présence étrange et est parti. Sandrine et Alex ont fait leurs bagages et ont quitté le château sur le champ.

Fin.

