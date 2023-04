Zelensky dénonce les «monstres russes» après la diffusion d'une vidéo d'un soldat ukrainien décapité

Partager







Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi des «monstres russes» après la publication sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la décapitation d’un présumé prisonnier de guerre ukrainien par un soldat russe.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Volodymyr Zelensky a dénoncé la vidéo, qui illustre selon lui le sadisme des soldats russes depuis le début de la guerre.

«Comme ces monstres tuent facilement. Cette vidéo de l’exécution d’un prisonnier de guerre ukrainien, le monde doit le voir. C’est une vidéo de la Russie comme elle est», a-t-il lancé.

«Ce n’est pas un accident (...) Cela s’est déjà passé. C’était comme ça à Boutcha. Des milliers de fois», a-t-il poursuivi en référence à la banlieue de Kyïv devenue symbole des atrocités attribuées à l’armée russe.

La vidéo, une minute quarante secondes d’images insoutenables, circule depuis mardi. On y voit un homme en camouflage, le visage masqué, qui tranche le cou d’un autre homme en uniforme se débattant au sol en hurlant «ça fait mal».

Au bout de quelques secondes, les cris cessent et on entend un homme derrière la caméra incitant en russe le bourreau à «couper la tête» de la victime. Ce dernier finit sa décapitation au couteau, et montre la tête tranchée à la caméra.

«Faut la foutre dans le sac et l’envoyer au commandant» dit une voix en russe. On montre également le gilet de la victime barré du trident ukrainien et d’une tête de mort.

Les images, qui n’ont pas encore été formellement authentifiées, auraient été tournées l’été dernier, près de la ville de Kreminna, selon différentes sources.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dénoncé la vidéo tout en estimant que la Russie était «pire que l’État islamique», organisation djihadiste réputée pour avoir souvent filmé les exécutions de ses otages, notamment par décapitation.

Une deuxième vidéo en circulation

Une autre vidéo censée montrer les conséquences d'une décapitation présumée a également circulé sur les médias sociaux ces derniers jours.

La vidéo montre ce qui semble être un véhicule militaire détruit. Un homme filmant la scène dit en russe que le véhicule a roulé sur une mine. Au moins deux corps sans tête ni mains sont visibles sur le sol à proximité.

Un brassard jaune est visible sur le bras droit de l'un des corps, ce qui suggère que les victimes ont combattu du côté ukrainien. Au moins trois autres soldats sont visibles au-dessus des deux corps.

Moscou ne confirme rien

À l‘heure actuelle, Moscou indique vouloir confirmer l'«authenticité» de ces «images horribles». «Dans le monde de fakenews dans lequel nous vivons, il faut s'assurer de l'authenticité de cette vidéo», a dit à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, Kyïv et Moscou s’accusent mutuellement de mauvais traitement de prisonniers constituant des crimes de guerre.

Début mars, une vidéo montrant l’exécution présumée d’un prisonnier de guerre ukrainien par des soldats russes a provoqué un choc en Ukraine.

En novembre, le Kremlin s’était lui indigné de deux vidéos montrant l’exécution présumée d’une dizaine de militaires russes qui venaient de se rendre aux forces ukrainiennes.

Fin mars, l’ONU a accusé les forces ukrainiennes et russes d’avoir commis des exécutions sommaires de prisonniers de guerre pendant l’invasion.

La Russie nie en outre, en dépit d’éléments concordants, les exécutions sommaires de civils, en particulier à Boutcha, près de Kyïv, il y a un an.