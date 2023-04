Billie Eilish adopte un look sexy et romantique hors de ses habitudes

Partager







Billie Eilish semble tout droit sortie de la série Bridgerton avec son plus récent look. Une robe aux allures romantiques à laquelle Billie a ajouté sa touche personnelle.

Billie Eilish a passé un moment festif avec sa famille et son amoureux, Jesse Rutherford, à l'occasion de la fête de Pâques. Le look de Billie pour célébrer a surpris ses fans par un choix inhabituel de sa part.

L'ensemble comprend une robe romantique froncée avec encolure à la bardot, l'encolure sensuelle de l'été. L'imprimé à fleurs bleues de la robe est très féminin.

La chanteuse et désormais actrice a mis sa touche personnelle à la tenue avec une paire de collants blancs à résille avec des coeurs en perles au devant des cuisses, un duo de colliers perlés et dorés, des chaussettes ainsi qu'une paire de sneakers conçue par Billie en collaboration avec Nike.

Le look arboré par l'interprète de Lovely est bien loin du style qu'elle a répété dans sa plus récente tournée en Amérique du Sud.

On a pu la voir dans un agencement de legging bleu à motifs étoilés, shorts de basket, haut orangé au lignage style course automobile, un t-shirt ample par-dessus et deux couvre-chefs au Chili.

Elle a revêtu un accoutrement similaire, un brin moins chargé, au Brésil.

Billie est également montée sur scène dans un ensemble en résille au style sportif en Argentine.

La robe au look romantique est un tournant mode inattendu pour Billie!

