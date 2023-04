Déjà un revirement majeur à l’île de l’amour, avec un possible retour de Destiny

Partager







Mercredi soir, le Québec a été secoué au grand complet par l’élimination choc de Destiny à l’île de l’amour.

Alors que la province tente tant bien que mal de se remettre de ses émotions, certains croient qu’il existe une lueur d’espoir.

À la fin du 3e épisode de la 3e saison, après que la jeune femme eut pris ses cliques et ses claques et eut quitté la villa, on voit qu’elle reçoit un texto.

On ne sait pas vraiment quelle est la nature du message, mais jugeant par le sourire affiché à ses lèvres au moment où elle le lit, on peut déduire que c’est probablement une bonne nouvelle.

Si on se fie aux commentaires sur le web, les fans sont convaincus que la Cancer de 21 ans fera son retour parmi les insulaires.

On risque d’avoir plus de détails ce soir à 21h sur les ondes de TVA...

