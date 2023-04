Hélène Boudreau accuse une amie de lui avoir volé 40 000 dollars

Partager







La créatrice de contenu pour adultes Hélène Boudreau affirme, sur ses réseaux sociaux, avoir été flouée par une personne en qui elle avait confiance.



Celle qui est devenue populaire en raison de sa photo de finissante et de sa mésaventure impliquant des oursons en gelée a publié une vidéo, sur Instagram et TikTok, dans laquelle elle raconte qu’une somme (ou des objets valant une somme..., ce n’est pas clair) de 40 000 dollars lui aurait été dérobée chez elle pendant qu’elle était en vacances.

Selon ses dires, elle aurait confié la garde de son logis et de son chat à une amie habitant dans le même immeuble qu’elle, pendant que son petit ami Jessy Jones et elle étaient en voyage à Miami, à la mi-janvier.

À son retour, elle aurait constaté qu’une somme et/ou des objets valant plus de 40 000 dollars, appartenant majoritairement à son conjoint, étaient manquants.



Boudreau dit qu’elle a été traumatisée par les événements et que cela l’a entraînée dans une dépression.



«C’est important d’avoir des caméras de surveillance et de bien choisir le monde qui vous entoure», suggère celle que l'on connait encore comme «la fille de l’UQAM».

Elle nomme ensuite la personne qu’elle suspecte d’avoir commis le vol.



Sur Instagram, cette même personne est intervenue dans les commentaires pour nier toute implication dans le cambriolage.

«Je n’ai rien avoir avec ça. J’avais les clés, j’ai voulu aider une amie avec son chat et me fait accuser de vol à torts et exposer pour quelque chose que je n’ai pas fait. J’ai même passé un polygraphe avec la police qui me retire des suspects. Je n’ai rien avoir avec ça. C’est grave ce que tu fais Helene en ce moment»(sic), a indiqué la personne pointée du doigt par Hélène Boudreau, qui considère que la police ne fait rien pour résoudre le crime.

Dans les commentaires sur Instagram, des personnes soutiennent @iamhely dans son épreuve, tandis que d’autres jugent qu’elle a couru après, en gardant chez elle une telle fortune.



Et quelques-uns croient évidemment que c’est une histoire arrangée avec le gars des vues, pour faire parler d’elle.

