Il fait plus de 20 °C, mais n’allez pas dans les parcs, demande la Ville

Partager







Si vous aviez prévu aller dans un parc à Montréal pour profiter du beau temps cette fin de semaine, il vous faudra (peut-être) revoir vos plans. En raison de la tempête de verglas qui a secoué la métropole la semaine dernière, la Ville rappelle que les parcs ne sont que partiellement ouverts et appelle à la prudence.

Puisque l’accès sécuritaire aux parcs de Montréal est toujours compromis, les Montréalais doivent faire preuve de prudence et de patience, indique le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

«Actuellement, les parcs ne sont que partiellement ouverts. Les sentiers principaux ont été sécurisés, mais il ne faut pas s’aventurer dans les sentiers secondaires ou encore sur le terrain, là où on voit qu’il n’y a pas de piles de branches organisées et structurées», explique-t-il.

Le porte-parole prend ainsi les exemples des parcs La Fontaine, Laurier et Mont-Royal.

«Les parcs pour enfants ont été sécurisés, les pistes cyclables et les sentiers principaux aussi, mais on ne peut pas aller n’importe où», insiste-t-il.

• À lire aussi: Les arbres blessés par le verglas vont-ils survivre?

Des semaines pour nettoyer les parcs

Une chose est sûre: le ramassage des branches, des troncs et des débris qui jonchent le sol des parcs devrait prendre «plusieurs semaines», prévient Philippe Sabourin.

«Il faut être patient. On va y arriver, mais on ne pourra pas le faire seul, on va avoir besoin de donner des contrats à des firmes externes. Ça demande une certaine structure et une certaine organisation, donc c’est pour ça que ça va prendre plusieurs semaines», explique-t-il.

Depuis la tempête de mercredi dernier, plus de 5000 demandes ont été enregistrées au 311 pour signaler des arbres et des branches tombés. La Ville ne sait toutefois pas combien de ces appels concernaient le domaine public.

Quoi faire avec les branches sur votre terrain

Si votre cour arrière est pleine de branches brisées, vous devrez attendre entre 7 et 21 jours pour que des équipes de la Ville viennent les ramasser. Jusqu’à ce que la Ville passe, vous pouvez empiler les branches en bordure du trottoir.

Les plus gros débris devront quant à eux être apportés dans les écocentres ou être ramassés par des entrepreneurs privés, indique Philippe Sabourin.

«Si un arbre est tombé dans votre cour, vous allez devoir faire appel à un entrepreneur privé. Mais s’il est question de quelques branches, vous pouvez les mettre au trottoir, pas de problème. Il y a aussi l’option d’attendre la collecte des résidus verts, si le diamètre de la branche est plus petit que lorsque vous faites OK avec votre pouce et votre index», avise-t-il.

Les ramassages de résidus verts débuteront le 26 avril prochain et auront lieu une fois par semaine, pendant six semaines.