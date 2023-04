Mike Ward invite l’Union des artistes à lui «manger le c*l» et il reçoit le soutien de plusieurs personnalités publiques

Partager







L’humoriste Mike Ward se retrouve une fois de plus dans la tourmente.



En effet, selon ce que révélait le journaliste Étienne Paré dans le Devoir mercredi, le syndicat qui représente les artistes québécois et l’animateur du populaire balado Sous écoute sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois.

La cause de cette querelle: l’organisation syndicale voudrait que Ward rémunère les invités de son balado selon les normes en vigueur.



Or, du côté de l’humoriste, on s’explique mal pourquoi il est le seul à être ciblé de la sorte, surtout considérant que les invités de Sous écoute sont bel et bien rémunérés.



«Pourquoi s’attaquer à nous, alors que l’on paie déjà nos invités, même si on n’est pas subventionnés ? Pendant ce temps, les gros joueurs des radios privées, qui ont beaucoup plus de moyens, ne paient même pas les artistes, eux», a notamment indiqué Michel Grenier, le gérant de Mike Ward, au Devoir.



À la suite de la publication de la nouvelle, mercredi, la réaction du principal intéressé était fort attendue.

Elle est arrivée ce jeudi, à 14h08 précisément, sur les réseaux sociaux, et elle va entrer dans les annales comme un superbe exemple de quoi NE PAS faire en résolution de conflit.

«En tournée les invités de Sous Écoute vont avoir $1500 par show. Au Centre Vidéotron on va les payer $3000 chaque. Tout ça pour dire que l'Union des artistes - UDA peut me manger le cul», a écrit Mike Ward sur Facebook, Twitter et Instagram.

En tournée les invités de @SousEcoute vont avoir $1500 par show. Au @centrevideotron on va les payer $3000 chaque. Tout ça pour dire que @udaquebec peut me manger le cul. — Mike Ward (@MikeWardca) April 13, 2023

En tournée les invités de Sous Écoute vont avoir $1500 par show. Au Centre Vidéotron on va les payer $3000 chaque. Tout ça pour dire que l'Union des artistes - UDA peut me manger le cul. Publié par Mike Ward sur Jeudi 13 avril 2023



Le plus merveilleux là-dedans, c’est que sur chacune de ces plateformes, des personnalités connues lui manifestent du soutien.

Alexandre Champagne a même commenté sur Facebook ET Instagram.

Dans le fond, peut-être que la technique de Ward est excellente que cela lui permettra d’attirer un certain capital de sympathie qui, à son tour, fera en sorte que la pression montera à l’UDA et que celle-ci se rétractera.



Ou pas.

