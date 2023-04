On répond à vos questions de santé: «Pourquoi, des fois, mon œil tremble?»

Partager







Vous vous posez des questions quant à votre santé? 24 heures vous répond. Faudrait-il s’inquiéter de ces tremblements incontrôlables de la paupière? Normaux pour la plupart, ils peuvent tout de même indiquer que quelque chose ne va pas.

Il peut vous arriver qu’une de vos paupières se mette à trembler de manière incontrôlable, comme si elle était soudainement possédée. Ce tressautement est lié à un phénomène répandu, mais généralement bénin: la fasciculation.

Ce terme désigne une contraction involontaire d’un muscle qui peut survenir dans le mollet ou le reste du visage. Dans le cas des tremblements de paupière, on parle de fasciculation du muscle orbiculaire de l’œil.

Ce muscle se contracte spontanément lorsque les nerfs qui y sont connectés sont stimulés involontairement.

Si les épisodes de tremblements demeurent courts et occasionnels, il n’y a pas de raison de s’inquiéter. Si la paupière tremble sans interruption pendant plusieurs jours ou par épisodes réguliers sur plusieurs semaines, il est suggéré de consulter un médecin.

Qu’est-ce qui cause la fasciculation?

La fasciculation de la paupière peut être causée par plusieurs facteurs. Le plus connu est le manque de magnésium.

Ce minéral qu’on retrouve en grande quantité dans les épinards, les amandes, les bananes, les avocats, les arachides, l’avoine, le tofu et d’autres aliments aide à la communication entre les muscles et les nerfs. Lorsqu’il y a carence, les nerfs peuvent envoyer des messages erronés aux muscles, ce qui peut causer de douloureuses crampes, mais aussi des tremblements comme ceux des paupières.

La fatigue oculaire peut aussi être responsable de la fasciculation. Elle est empirée par le manque de sommeil et le temps d’écran élevé. Lorsqu’on fixe longtemps des écrans, nos yeux sont sursollicités, ce qui peut causer une perte d’acuité visuelle, des douleurs, des rougeurs et nos fameuses palpitations de la paupière.

Le stress peut aussi provoquer ce genre de réaction involontaire, parce qu’il garde les nerfs en état d’alerte constant. Cette hypersensibilité les rend plus à risque d’être mis en état d’excitation autonome sans raison.

Si les tremblements de l’œil s’accompagnent d’autres symptômes, comme des troubles de la vision ou du langage ou une paralysie, on est en présence d’un ACV et il faut se rendre aux urgences.

Dans des cas plus rares, la fasciculation peut aussi être provoquée par des maladies, comme une conjonctivite ou de l’hypertension, une infection de l’œil ou un trouble neurologique, une sclérose en plaques ou une tumeur cérébrale. Ces causes plus graves s’accompagnent de tremblements plus longs et fréquents qui ne disparaissent pas quand on tente de les soulager.

Que faire quand ça arrive?

À court terme, pour faire cesser le tressautement, on peut tenter de détendre le muscle orbiculaire en massant doucement la paupière ou en y posant une serviette passée sous l’eau chaude.

À plus long terme, améliorer la qualité de son sommeil et prendre des pauses lorsqu’on regarde un écran pour de longues périodes peut aider à réduire le risque de contraction involontaire des muscles. À cet égard, il est possible de prendre des suppléments de magnésium si son alimentation n’en contient pas assez.

