Une fabuleuse maison de Notre-Dame-de-Bonsecours avec un lac privé à 1 799 000$

Partager







Cette propriété unique ne possède pas seulement un design à couper le souffle, mais siège également sur un domaine résidentiel privé où s’étendent plus de 225 acres de forêt et de nature préservée.

Courtoisie Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalo, Sotheby's

Situé à Notre-Dame-de-Bonsecours, le secteur Montevilla offre à ses résidents l’accès à un lac privé et à des espaces récréatifs communs tels qu’une piscine, un terrain de tennis et des sentiers pédestres.

La résidence de quatre chambres et cinq salles de bain jouit d’une vue panoramique sur la nature qui l’entoure et sur les eaux du lac Charette qui coulent à ses pieds.

Courtoisie Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalo, Sotheby's

D’ailleurs, son quai privé permettra aux futurs propriétaires de profiter au maximum de l’eau cristalline.

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

À l’intérieur, les futurs acheteurs découvriront de vastes aires de vie commune inondées de lumière grâce à l’impressionnante fenestration.

Courtoisie Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalo, Sotheby's

Les plafonds hauts, le chaleureux foyer ainsi que la décoration réfléchie contribuent au charme du rez-de-chaussée.

La cuisine, elle, révèle un large îlot central qui favorise les échanges alors qu’on a les mains à la pâte.

Initialement construite en 1878, la maison a bénéficié de rénovations récentes qui lui confèrent un charme certain. Elle est distinguée et fonctionnelle; on constate que rien n’y a été laissé au hasard.

Courtoisie Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalo, Sotheby's

On retrouve, attenants à la suite principale, une salle de bain complète et un vaste espace-penderie.

La vie se poursuit également à l’extérieur, où des espaces de vie ont été aménagés pour profiter du paysage bucolique. Les futurs acheteurs n’auront aucune difficulté à s’imaginer y recevoir famille et amis.

Courtoisie Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalo, Sotheby's

Profitant de beaucoup de calme et d’intimité et situé à moins de 45 minutes de Gatineau et à 60 minutes de Montréal, il s’agit du cadre parfait où profiter de la nature non loin de la ville.

Cette résidence est actuellement sur le marché pour la somme de 1 799 000$. Ceux qui seront tombés sous son charme pourront contacter Johanne Meunier et Marie-Piers Barsalou, de Sotheby’s, pour plus de renseignements.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s