La fin de session approche: voici 5 offres d’emploi étudiant pour l’été

La fin de session approche à grands pas; c’est l’heure de trouver un emploi étudiant pour l’été. Ça tombe bien, car une foule d’entreprises sont justement à la recherche de personnes pour combler des postes temporaires durant les mois de mai à septembre. On a parcouru les sites d’offres d’emploi pour dénicher cinq exemples de postes que vous pourriez occuper durant la saison estivale.

1- Agent(e) administratif

Le CHU Sainte-Justine cherche à pourvoir plusieurs postes d’agents administratifs qui paient entre 21,89$ et 23,35$ de l’heure. Même si c’est considéré comme un atout, aucune expérience clinique ou dans le réseau de la santé n’est requise pour le poste. Un diplôme d’études secondaires est obligatoire.

L’agent administratif s’assure d’accueillir la clientèle de l’hôpital et de faire l’enregistrement des usagers. La personne doit aussi acheminer les appels téléphoniques et assurer la gestion des dossiers patients.

Ouvert aux étudiants des niveaux collégial et universitaire, l’emploi offre des assurances collectives et des avantages sociaux selon la convention collective en vigueur. L’entrée en poste se fait au cours du mois de mai.

2- Aide-livreur(se)

Si vous êtes lève-tôt, le poste d’aide-livreur chez les Brasseries Sleeman est pour vous. Pour 20,93$ de l’heure, vous pourriez aider le livreur à réaliser les livraisons aux clients. Les tâches consistent aussi à ramasser les bouteilles vides et les produits périmés, assurer un bon service à la clientèle, en plus d’assurer la rotation des barils.

À noter que le poste demande un effort physique soutenu avec la manipulation de poids de plus de 25 kilogrammes (55 livres) et que le quart de travail débute à 5h30. Un permis de classe 1 n’est d’ailleurs pas requis pour le poste.

3- Préposé(e) au service alimentaire

La bouffe vous passionne? L’hôpital CHU de Québec-Université Laval est à la recherche d’un ou une préposé(e) au service alimentaire pour assembler les plateaux-repas des patients, participer au lavage des plateaux, de la vaisselle, des ustensiles et des équipements, servir les clients à la cafétéria, en plus de préparer les déjeuners, les sandwichs et d’autres mets. Tout ça, pour 21,58$ de l’heure.

Les employés ont droit à de la nourriture à petit prix, voire gratuite, en plus d’avoir accès à un programme d’aide aux employés et à un régime de retraite.

Seul un diplôme d’études secondaires est requis. Il faut cependant être inscrit dans un programme d’étude à l’automne 2023.

4- Préposé(e) au service à la clientèle

La compagnie d’assurance Beneva est à la recherche d’étudiants ayant complété au moins une année de niveau collégial et inscrits dans un programme d’études à temps plein pour combler des postes en service à la clientèle.

Le travail peut se faire en mode hybride des bureaux de Longueuil ou Québec et offre un salaire débutant à 23,63$ de l’heure. En gros, les personnes choisies doivent entre autres fournir des informations simples aux assurés, guider les clients pour s’inscrire sur le site et traiter les demandes de réinitialisation de mot de passe.

5- Répartiteur(trice) d’appels d’urgence

Si l’entraide est une valeur qui vous tient à cœur, devenir répartiteur(trice) d’appels d’urgence pour l’été à Saint-Georges pourrait vous convenir. Le poste, qui vient avec une foule d’avantages sociaux, ne nécessite pas d’études spécifiques, mis à part un diplôme d’études secondaires, ni d’expérience particulière.

La personne embauchée sera appelée à répondre aux appels d’urgence, traiter les demandes d’interventions, assister les intervenants externes et remplir des rapports d’événements, entre autres. Le salaire offert se situe entre 21,37$ à 31,21$ l’heure.

