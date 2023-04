Pétition sur les drag-queens: Régine Laurent envoie un «vos yeules» bien senti à Éric Duhaime

Partager







L’analyste de TVA et LCN Régine Laurent avait un message bien clair, mercredi, pour Éric Duhaime et Michelle Blanc, qui auraient comparé les drag-queens au blackface lors d’une diffusion en direct sur Facebook.

«Trouvez-vous d’autres comparaisons, trouvez-vous d’autres arguments, sinon vos yeules», a-t-elle lancé à l’émission Le Bilan sur LCN.

Régine Laurent était à l’émission de Paul Larocque pour commenter la pétition du chef conservateur réclamant que le gouvernement cesse de financer des activités exposant les enfants à des drag-queens. La démarche d’Éric Duhaime a d’ailleurs suscité bien des réactions de la part des députés à l’Assemblée nationale.

Rappelons que les élus de l’Assemblée nationale ont adopté à l’unanimité la semaine dernière une motion soulignant que la lecture de contes dans des bibliothèques et des endroits publics par des drag-queens contribue à faire du Québec un exemple de promotion d’égalité, d’équité.

Éclairer par des paillettes

Sur le plateau de LCN, l’analyste accuse également le chef conservateur, qu’elle qualifie de suiveux de l’extrême droite américaine, de malhonnêteté.

«La malhonnêteté, c’est de faire croire que les drag-queens donnent un spectacle devant les enfants comme elles le feraient dans un cabaret. Paul, il ne faut pas avoir fait un grand cours pour comprendre que c’est faux, archifaux.»

Aux yeux de Régine Laurent, Éric Duhaime devrait d’ailleurs remercier les drag-queens à genoux, plutôt que de les condamner.

«Lui, qui était dans l’ombre depuis un certain temps, et bien là, il est éclairé par les paillettes des mêmes drag-queens dont il combat la présence dans les bibliothèques et les écoles», a-t-elle soutenu.