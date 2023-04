Il est possible de dormir à l’intérieur d’un serpent grâce à ce Airbnb du Mexique

Partager







Dormir à l’intérieur d’un serpent? C’est possible grâce à cette fabuleuse maison construite par l’architecte Javier Senosiain en location sur le site d’ Airbnb .

• À lire aussi: Top 15: les meilleures adresses à Mexico City

Surnommée «Snake House», cette résidence complètement disjonctée a été inspirée par le dieu serpent aztèque Quetzalcóatl.

Située à Naucalpan de Juárez, soit à moins d’une heure de Mexico City, il s’agit d’un lieu de prédilection où se reposer hors de l’action de la métropole.

• À lire aussi: Mexique: les 11 meilleures choses à faire pour (re)tomber sous le charme de Tulum

Bien que la propriété soit assez funky de l’extérieur, on y découvre un intérieur minimaliste et organique avec de nombreuses fenêtres qui encadrent le paysage.

La propriété profite de jardins à couper le souffle dans lesquels vous pourrez vous balader longtemps.

• À lire aussi: Louez la villa de rêve à Tulum où Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin ont passé leurs vacances

Les prix varient en fonction de la saison, mais, au moment d’écrire ces lignes, un séjour de deux nuits pour six voyageurs s’élève à un total de 1644$ au mois de mai, incluant les frais et taxes. On parle d’environ 274$ par personne!

Voilà un Airbnb à ajouter à votre bucket list pour vivre l’expérience d’une vie!

• À lire aussi: Mexique: 20 bonnes adresses et choses à faire à Sayulita

6 voyageurs / 4 chambres / 5 lits / 3,5 salles de bain

579$ par nuit au mois de mai

Ne manquez pas nos plus récentes capsules!

s