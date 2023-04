Keanu Reeves pense que Winona Ryder et lui sont mariés depuis 30 ans

Partager







Vive les (peut-être) mariés!



Lors d’une entrevue accordée au magazine Esquire, l’acteur de The Matrix, John Wick, Speed et plein d’autres films s’est remémoré le tournage, en 1992, du film Bram Stoker's Dracula, dans lequel il incarnait Jonathan Harker, le protagoniste principal.

Étrangement, Reeves a révélé qu’il s’était peut-être marié pour vrai avec Winona Ryder lors du tournage d’une scène précise.



«Nous avons fait une prise entière d'une cérémonie de mariage avec de vrais prêtres», a raconté le Canadien de 58 ans.

Selon lui, cela signifierait que sa collègue récemment aperçue dans Stranger Things et lui sont donc unis par les liens sacrés du mariage, pour le meilleur et pour le pire.

Et il n’est pas le seul à penser ça.

«Winona dit que oui. Coppola dit que oui. Donc, je suppose que nous sommes mariés sous les yeux de Dieu», a ajouté Reeves.

Son «épouse» avait d’ailleurs abordé le sujet, en 2018, alors qu’elle faisait la promotion du film Destination Wedding.



«En fait, nous nous sommes mariés pendant Dracula. Non, je jure devant Dieu que je pense que nous sommes mariés dans la vraie vie. Dans cette scène, Francis a utilisé un vrai prêtre roumain. Nous avons tourné la scène et il a tout fait. Donc, je pense que nous sommes mariés», a raconté l’actrice de 51 ans.



Sauf que les deux «époux» sont en couple et ce n’est pas l’un avec l’autre.



On espère néanmoins qu’ils vont finir ensemble.

