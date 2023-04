Menacés d’expulsions, les campeurs sous l’autoroute Ville-Marie peuvent rester un peu plus longtemps

Partager







La quinzaine de personnes en situation d’itinérance qui campent sous l'autoroute Ville-Marie et qui sont menacées d'expulsion par le ministère des Transports du Québec (MTQ) ont reçu un sursis de quelques jours de la Cour supérieure du Québec, mardi après-midi.

Michel Campbell est installé au campement depuis décembre dernier. Même s’il touche une pension, il affirme ne pas être en mesure de se trouver un logement. «Ce n’est plus louable. J’étais allé voir à Lachine, dernièrement. 500 piastres, mais pour rentrer, ça me coûte 850$. Je vais vivre avec quoi, là?».

Photo Axel Tardieu Atteint de quatre cancers, Michel Campbell n'a plus de liens avec ses proches.

Lors du passage de 24 heures, mercredi après-midi, l’homme de 69 ans n’avait pas mangé depuis 24 heures. «Je suis fatigué», admet cet ancien camionneur à qui, dit-il, ont vient de diagnotisquer un quatrième cancer.

Même si les conditions sont difficiles au campement — Michel Campbell dort dans une tente un matelas, un petit meuble et une bouteille d’urine —, il espère pouvoir y rester au moins jusqu’au 27 avril, jour de réception de son chèque de pension. Il sera alors en mesure de se payer une chambre dans un motel s'il ne sait pas où aller.

Photo Axel Tardieu Les occupants de cette tente sont en couple et ont deux chats, deux raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas aller dans un refuge.

10 jours de plus

Le MTQ veut expulser Michel Campbell et les autres campeurs qui vivent sous l'autoroute Ville-Marie, en raison de travaux de réfection de la voie rapide.

Mardi dernier, vers 16h30, la juge Chantal Masse de la Cour supérieure du Québec a toutefois ordonné au MTQ d’attendre encore 10 jours avant de les expulser pour entreprendre les travaux à l’endroit où les personnes en situation d'itinérance sont installées, près de l’avenue Atwater.

Dans sa décision, la juge Masse souligne que les campeurs n’ont nulle part où aller.

«Plusieurs de ces personnes souffrent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie et certaines vivent en couple ou possèdent des animaux de compagnie, ce qui les disqualifie ou rend extrêmement complexe l’accès au support apporté dans le cadre de nombreux programmes et ressources tels que des refuges ou des logements subventionnés», écrit-elle.

Des gens «ultra-marginalisés et vulnérables»

Jacco, originaire du Sri Lanka, espère que le gouvernement va s’engager à leur trouver un nouvel endroit où rester. L’homme de 50 ans vit sous cette voie rapide depuis 10 ans.

Photo Axel Tardieu Jacco cuisine souvent pour les sans-abris du quartier.

«Je n’ai aucun revenu, aucune aide sociale. Rien. Les refuges sont pleins de punaises de lit. Je voudrais un logement, pas une solution temporaire», explique-t-il avant de montrer toutes les épices indiennes qu’il cache comme son trésor.

L’avocat et directeur général de la Clinique juridique itinérante, Donald Tremblay, se bat depuis des mois pour que les droits des campeurs soient respectés. Même si ce sursis de dix jours est une victoire, sa bataille pour les reloger dans des logements adaptés n’est pas terminée.

Photo Axel Tardieu Quatre personnes vivent dans cet amas d'ordures et de toiles.

«Ces gens-là ont besoin d’aide. Ils sont ultra-marginalisés et vulnérables, mais parce qu’ils ne cadrent pas dans le plan gouvernemental, on ne sait pas quoi faire avec eux», regrette-t-il.

Selon Me Michel Tremblay, les loger coûterait 33 000 $ par personne par année. «Je pense que dans les milliards du budget de la Santé au Québec, ils sont capables de trouver cet argent-là».

Pourquoi Québec n'agit-il pas?

Une chose est sure: Michel Campbell et Jacco seront être expulsés un jour ou l’autre, puisque les travaux doivent être réalisés par le MTQ.

Donald Tremblay insiste toutefois: «La solution, ce n’est pas de les mettre en refuge, c’est de les aider vers une réinsertion sociale où ils sont accompagnés».

Selon le directeur exécutif de l’organisme Résilience Montréal, David Chapman, le gouvernement provincial craint de dépenser de l'argent pour régler le dossier.

«Ils ont peur que d’autres sans-abris installent des campements sous des ponts pour faire pression et obtenir, eux aussi, des logements», avance-t-il, tout en ajoutant que cette crainte est infondée.

«Le vrai problème, c’est que créer des logements coûte de l’argent au gouvernement. On manque de logements adaptés subventionnés. À cause de ça, les refuges débordent. Tout le système est sous pression. Il faut investir sans plus tarder», conclut-il.