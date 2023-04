Pete Davidson aborde le sujet de la taille supposée de son engin

Partager







Pete Davidson a répondu aux spéculations de longue date sur sa virilité.

L'ancien de Saturday Night Live a fait une apparition à l'émission de radio The Breakfast Club jeudi pour présenter la bande-annonce de sa prochaine série Peacock Bupkis et l'animateur Charlamagne tha God lui a demandé s'il avait déjà envisagé de nommer la série d'après son prétendu gros pénis.

«Je ne comprends pas. Il n'est vraiment pas si spécial», a répondu Davidson, faisant référence à la rumeur concernant son entrejambe. «C'est un pénis de taille très normale.»

Il a poursuivi: «C'est comme, vous savez, ni trop gros ni trop petit, c'est juste comme, je ne comprends pas ça ... C'est juste assez gros pour en profiter et pas assez gros pour que ça fasse mal, c'est ce qu'on m'a dit .»

Des rumeurs sur l'entrejambe de Davidson sont apparues pour la première fois lorsqu'il s'est fiancé à Ariana Grande en 2018. Il sort actuellement avec sa co-vedette de Bodies Bodies Bodies, Chase Sui Wonders.

Bupkis, qui sera présenté en première aux États-Unis le 4 mai, raconte une version fictive et augmentée de la vie de Pete et présente des personnages comme Joe Pesci, Ray Romano, Bobby Cannavale, Machine Gun Kelly, John Mulaney et Edie Falco.

L'hunoriste fera la promotion de Bupkis en animant Saturday Night Live le 6 mai. Son apparition marquera la première fois qu'il animera l'émission depuis son départ en tant que membre principal de la distribution en mai 2022.

