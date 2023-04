Que pensez-vous des moteurs de recherche ?

Partager







À partir de quelques termes seulement, des millions de pages potentielles peuvent être consultées, mais c’est le fournisseur de recherche qui sélectionne celles qui lui semblent les plus pertinentes.

Dans les cas qui nous occupent, l’étude réalisée par GetApp auprès de 1004 personnes, dont 282 au Québec fait la comparaison entre plusieurs moteurs de recherche alternatifs à Google, notamment ceux des réseaux sociaux.

Si la domination de Google en tant que moteur de recherche le plus utilisé dans le monde ne fait aucun doute (sans oublier la récente montée en puissance de Bing AI de Microsoft), GetApp met en évidence la demande croissante d'options alternatives en raison de préoccupations liées à la confidentialité des données et à la diversification des choix.

Recherches sur les réseaux sociaux par les Québécois

Outre les moteurs de recherche, 35 % des internautes québécois utilisent aussi les réseaux sociaux pour rechercher des contenus. Étant donné que n'importe qui avec une connexion Internet peut publier ce qu'il veut sur ces plateformes sans aucune restriction ou presque, il n'y a aucun moyen de savoir si les tweets, les vidéos, et les articles que nous trouvons sur ces réseaux fournissent des informations vraiment fiables ou constituent des résultats pertinents.

Dans l’ensemble, les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête GetApp sont plus nombreuses à utiliser les moteurs de recherche (95 %) que les réseaux sociaux (35 %).

Fiabilité des résultats

La plupart des internautes québécois effectuent des recherches en ligne quotidiennement, mais trouver du contenu fiable sur Internet peut être compliqué. Les moteurs de recherche comme Google sont souvent utilisés, mais leur fonctionnement reste opaque, ce qui soulève des questions sur la fiabilité des informations qu'ils proposent.

De plus, les publicités et le contenu commandité peuvent influencer les résultats de recherche, et les moteurs de recherche utilisent souvent les données collectées sur les utilisateurs pour personnaliser les résultats.

Des résultats moins fiables sur les réseaux sociaux

Cependant, seulement 7 % des personnes interrogées ont totalement confiance dans les informations obtenues via les moteurs de recherche, tandis que 55 % disent avoir confiance en général, mais restent prudentes, et 36 % déclarent que cela dépend de la requête et des sources.

Vérifier l’authenticité

Les utilisateurs ont tendance à vérifier l'authenticité des informations obtenues via les moteurs de recherche, en consultant d'autres sources. En ce qui concerne les réseaux sociaux, les utilisateurs sont généralement moins confiants, avec seulement 4 % ayant confiance en général, et 64 % disant que cela dépend de la demande et des sources. Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également tendance à vérifier les informations qu'ils obtiennent, avec 34 % les vérifiant « la plupart du temps » et 56 % « parfois ».

YouTube, Facebook, Instagram

Les réseaux sociaux les plus populaires pour les recherches, tels que YouTube, Facebook et Instagram, sont considérés comme dignes de confiance « parfois » ou « la plupart du temps » par relativement peu d'utilisateurs. Cela peut s'expliquer par le fait que les utilisateurs comprennent que ces plateformes mélangent différents types de contenu et que les algorithmes influencent les résultats de recherche.

En conclusion, bien que les moteurs de recherche soient largement utilisés par les internautes québécois pour effectuer des recherches en ligne, leur confiance dans les informations obtenues reste limitée. Les réseaux sociaux sont également utilisés, mais sont généralement considérés comme moins fiables. Les utilisateurs ont tendance à vérifier les informations obtenues à partir de ces plateformes, mais restent prudents quant à leur fiabilité. Il est important pour les internautes d'exercer leur esprit critique et de consulter plusieurs sources pour évaluer la véracité des informations en ligne.

Ils sont également conscients qu'il y a des compromis à faire entre la protection de la vie privée et la facilité des recherches et ils veillent à protéger leur sécurité en ligne.