RBC est la banque qui a financé le plus les combustibles fossiles au monde en 2022

RBC a financé les combustibles fossiles à hauteur de 42,1 milliards $US en 2022, se hissant au premier rang mondial des institutions financières qui soutiennent cette industrie, révèle un rapport réalisé par une coalition de 600 organismes environnementaux.

Depuis la signature de l’accord de Paris à la fin de 2015 – qui vise à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C –, la Banque Royale du Canada a injecté 254 milliards $US dans les combustibles fossiles, peut-on constater dans le rapport intitulé Banking on Climate Chaos, publié jeudi. Elle occupe ainsi le cinquième rang en termes de financement total depuis 2016.

En tout, les 60 plus grandes banques au monde ont versé 5500 milliards $US aux entreprises des industries du charbon, du pétrole et du gaz dans les dernières sept années, et 673 milliards $ en 2022 seulement.

En 2022, les cinq banques qui ont investi le plus d’argent dans les combustibles fossiles sont :

RBC: 42,1 milliards $US (254 milliards $US depuis 2016) JPMorgan Chase: 39,2 milliards $US (434 milliards $US depuis 2016) Wells Fargo: 38,8 milliards $US (318 milliards $US depuis 2016) Bank of America: 36,9 milliards $US (281 milliards $US depuis 2016) Citi: 33,9 milliards $US (333 milliards $US depuis 2016)

La Banque Scotia (29,4 milliards $US en 2022) se classe au deuxième rang des banques canadiennes, suivie par la Banque TD (29 milliards $US), BMO (19,3 milliards $US) et CIBC (17,8 milliards $US).

Pour effectuer l’analyse, les auteurs ont colligé les données financières publiques de ces institutions financières.

Des engagements de carboneutralité

Pourtant, 49 des 60 banques analysées se sont engagées à atteindre la carboneutralité en 2040, 2050 ou 2060, souligne le rapport.

«En dépit de leur langage «net zéro», les politiques des banques pourraient en faire davantage pour s’aligner sur les engagements mondiaux en matière de climat», écrivent les auteurs.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a maintes fois martelé qu’il faut réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité d’ici 2050 pour limiter le réchauffement climatique et en éviter les conséquences désastreuses. Cela passe nécessairement par une réduction de l’utilisation des combustibles fossiles.

«Le plus récent rapport du GIEC est clair sur le fait que l’expansion [des combustibles fossiles] réduit les chances de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C», poursuivent-ils.

Or, malgré son adhésion à l’alliance bancaire Net Zéro, pour laquelle elle s’est engagée à ce que son portefeuille d’investissement soit à émissions nettes nulles d’ici 2050, la RBC a augmenté ses investissements dans le secteur des énergies fossiles de 3 milliards $US entre 2021 et 2022.

