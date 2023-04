Une série encore plus hot que «Sex/Life» arrive sur Netflix

Partager







Adeptes d'histoires dramatiques et sensuelles, la nouvelle mini-série de Netfix sera en plein dans vos cordes. Vous serez obsédé par Obsession.

On sait désormais que la série Sex/Life ne reviendra pas pour une troisième saison. Toutefois, après avoir visionné la saison 2, vous pouvez continuer à visionner du contenu enlevant sur fond érotique avec la série Obsession.

Synopsis d'Obsession

Obsession est tout d'abord la rencontre d'Anna Barton et de Jay, qui finissent par former un couple. Lors d'une soirée mondaine, elle rencontre le père de son fiancé, William, un chirurgien qui tombe immédiatement sous le charme de la jeune femme. William Farrow mène une vie quasi parfaite avec sa femme avocate Ingrid, son fils Jay et sa fille Sally.

Anna et William joueront à un jeu interdit où sexe, secrets et scandales sont le lot.

La bande-annonce

La bande-annonce d'Obsession donne un aperçu de ce que sera le début d'une relation dangereuse entre Anna et le père de son copain. Les scènes érotiques sont intriguantes et la tension est palpable.

L'impression d'Anna sur la famille de Jay est très froide, même si le feu brûle entre William et elle. L'attirance d'Anna et William tournera à l'obsession et s'installera de la violence entre les personnages.

Inspiré d'un roman

Ce thriller érotique est une adaptation du roman Damage de Josephine Hart, publié en 1991. Dans le roman, un politicien britannique provoque sa chute à cause d'une relation inappropriée.

Pour la mini-série, le politicien est plutôt un chirurgien, William, mais la chute sera tout aussi brutale suite à sa liaison avec Anna.

La distribution

On retrouve Charlie Murphy dans le rôle d'Anna, elle qui a été vue dans les séries Halo et Peaky Blinders. Richard Armitage interprète William, le père de Jay dévoré par son envie pour Anna. C'est Rish Shah qui joue Jay, le fiancé d'Anna et fils de William.

Indira Varma joue Ingrid, la femme de William, et Sonera Angel joue Sally, leur fille et la soeur de Jay.

La mini-série Obsession est disponible sur Netflix dès maintenant.

