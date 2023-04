Vous faites partie de la communauté LGBTQ+? N’allez pas en Floride, prévient un organisme

Partager







Vous êtes membres de la communauté LGBTQ+? Eh bien, un organisme queer vous suggère de faire une croix sur les plages de la Floride et d’éviter les voyages dans cet État aux lois conservatrices.

L’organisme Equality Florida a publié cette semaine un avertissement, les mettant en garde contre des «risques pour leur santé, leur sécurité et leur liberté».

Equality Florida a émis cet avertissement avec «grande tristesse» après avoir passé plusieurs années à essayer d'améliorer la réputation de l'État et à le rendre plus inclusif, affirme la directrice générale de l’organisme, Nadine Smith.

Cet avertissement fait suite à l'adoption par le gouvernement floridien d'une série de lois jugées «hostiles» et «haineuses» envers la communauté LGBTQ+, comme la loi Don’t Say Gay, qui interdit aux enseignants et aux élèves de discuter d’orientation sexuelle ou d’identité de genre à l'école.

Les dirigeants républicains tentent actuellement d’introduire la Safety in Private Spaces Act, qui obligerait les personnes à utiliser les toilettes et les vestiaires correspondant à leur sexe assigné à la naissance.

Pas qu’un enjeu LGBTQ+

L’administration du gouverneur républicain Ron DeSantis a également interdit aux médecins de l'État à aider les mineurs à changer de genre, en plus de bannir une panoplie de livres «wokes» à l'école. La Floride vient également d'adopter un projet de loi permettant aux gens de porter à près partout des armes chargées, sans permis.

DeSantis, considéré comme le principal rival de Donald Trump pour l'investir républicaine en vue des prochaines élections présidentielles, a également annoncé en février une loi qui réprimerait l’immigration.

La Florida Immigrant Coalition, qui regroupe une soixantaine d’organismes venant en aide aux immigrants, a d'ailleurs mis en garde les personnes immigrantes qui comptent se rendre en Floride.

La branche floridienne de l’Association nationale pour la promotion des personnes de couleur (NAACP) a voté en faveur d’un avertissement similaire, en réponse à la décision de l’administration DeSantis de bannir un cours sur les études afro-américaines.

