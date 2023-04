On a demandé à des jeunes de nous dévoiler leur salaire

Partager







«Si on ne parle pas de notre salaire, on ne saura jamais combien on vaut»: pour le cinquième épisode de la série Franchement, 24 heures s’est intéressé au salaire (et au tabou qui l’entoure).

Pour l’occasion, on a demandé à un groupe de jeunes s’ils parlent de leur salaire ouvertement et s’ils étaient à l'aise de nous dévoiler combien ils gagnent.

On leur a ensuite demandé pourquoi, selon eux, on a souvent l’impression qu’il n'est pas permis de dévoiler son salaire à ses collègues ou à son entourage.

Visionnez la vidéo ci-haut pour savoir ce que ces jeunes avaient à nous dire au sujet du salaire.

