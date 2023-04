Ginette Reno révèle le rôle de Yvon Deschamps dans un des moments les plus marquants de la culture québécoise

Partager







Plusieurs spectacles ont marqué la ville de Montréal. Ceux qui y étaient en parlent toujours, même des décennies plus tard.

On peut penser à Nirvana aux fous, à Guns n’ Roses au stade (celui-ci est célèbre pour de mauvaises raisons) ou, évidemment, au spectacle sur la montagne en 1975.

C’est lors des célébrations de la Saint-Jean que Ginette Reno a pris officiellement sa place parmi les plus grandes chanteuses que le Québec a connues. Et c’est en grosse partie dû à son interprétation magistrale de Un peu plus haut, un peu plus loin.

Dans l’émission spéciale Ginette - ma vie, qui a été diffusée dimanche soir sur les ondes de TVA, la chanteuse a discuté avec Paul Arcand de sa prestation célèbre qui, au départ, n’était pas censée marquer l’histoire.

«Y’avait des conflits entre ce qu’on appelait les chansonniers dans ce temps-là, et les chanteurs. Gilles Vigneault, Claude Léveillé, Claude Gauthier, tous ces gens-là. L’autre bord, nous autres on était des chanteurs. On chantait des traductions.»

Ginette, qui avait été invitée à participer au spectacle de la St-Jean Baptiste, a affirmé qu’elle savait qu’elle avait l’impression que quelque chose d’important allait arriver ce soir-là.

«Je demande à tous ceux qui organisent, regardez, mettez moi pas numéro 6, j’aimerais ça finir le spectacle.»

Elle souhaitait terminer le spectacle en chantant deux pièces de son ami Jean-Pierre Ferland qui soulignait son anniversaire le soir même.

«Là, ils m’ont dit, regarde Ginette, prends donc ta place, t’es sixième, arrête donc.»

Avant le concert, alors que la chanteuse se promenait en arrière-scène en pleurant, elle croise Yvon Deschamps. Il a trouvé les mots exacts pour lui donner la force d'offrir la prestation qui a marqué le pays.

«Heille, je suis venu pour toi ce soir. Va falloir que tu chantes pour moi.»

Le lendemain du concert, même si elle avait chanté en sixième, tout le monde ne parlait que de Ginette Reno et de sa prestation incroyable, en plus de l’ovation debout de onze minutes qu’elle a reçu...

