Une toute nouvelle boulangerie débarque dans Hochelaga, et c’est trippant

Cette nouvelle adresse du quartier HoMa a tout pour plaire aux amateurs de croissants bien feuilletés et de décors tout droit sortis d’un tableau Pinterest.

Officiellement ouverte depuis le début du mois d’avril sur la rue Sainte-Catherine Est, la boulangerie Aube siégeait déjà depuis quelque temps au Hélico Café Pâtisserie en mode pop-up.

Aube possède maintenant ses propres locaux, dans lesquels elle sert de délicieuses viennoiseries et des pains aux combinaisons qui font saliver. Pensons: miche au cheddar, polenta et marjolaine ou encore focaccia à l’huile d’olive et à la fleur de sel.

À mi-chemin entre l’atelier de boulangerie et le café de quartier, on s’y arrête pour prendre quelques clichés du magnifique espace, mais surtout pour goûter à l’un de leurs sandwichs, latte à la main.

C’est sans compter le fait que l’espace à la fois aéré et lumineux est le lieu rêvé de tous les adeptes de télétravail.

On repart inévitablement le ventre heureux et le sourire aux lèvres!

4715, rue Sainte-Catherine Est

Ouvert tous les jours de 7h à 18h

