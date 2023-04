McDonald’s annonce des changements majeurs pour 5 de ses burgers classiques

Partager







La maison-mère de McDonald’s a publié un communiqué, lundi, pour annoncer que les recettes de cinq de ses sandwiches les plus populaires seront modifiées.



Ainsi, le cheeseburger, le cheeseburger double, le hamburger, le McDouble et le Big Mac subiront une cure de rajeunissement qui se traduira en augmentation des ventes, espère-t-on chez McDo.

Dans le communiqué intitulé «McDonald's USA sert ses hamburgers les plus chauds, les plus juteux et les plus savoureux à ce jour» publié par la maison-mère, on peut avoir le détails des «améliorations» envisagées.



Donc, concrètement, on parle de:

«Des pains plus moelleux qui sont fraîchement grillés jusqu'à un brun doré.

Du fromage parfaitement fondu qui vous donnera envie de savourer jusqu'au dernier morceau.

Une saveur plus juteuse et caramélisée grâce à l'ajout d'oignons blancs aux boulettes pendant qu'elles sont encore sur le gril.

Encore plus de sauce Big Mac, la préférée de tous, apportant plus de douceur piquante à chaque bouchée de Big Mac.»

En résumé, les pains vont être plus moelleux, le fromage sera plus fondu, les boulettes de viande seront plus juteuses et il y aura plus de sauce Big Mac dans le Big Mac.



«Nous avons constaté que de petits changements, comme peaufiner notre processus pour obtenir un fromage plus chaud et plus fondant et ajuster nos paramètres de gril pour une meilleure saisie, faisaient une grande différence pour rendre nos hamburgers plus savoureux que jamais», a indiqué le chef Chad Schafer, directeur principal de l'innovation culinaire chez McDonald's.



On précise, dans le communiqué, que les changements majeurs ont déjà été introduits dans des marchés internationaux comme l’Australie, le Canada et la Belgique et que les critiques ont élogieuses.

C’est donc dire que si vous avez récemment goûté un des burgers «améliorés», il y a des chances qu’il a été fabriqué avec la nouvelle recette.



En ce qui concerne nos voisins du sud, c’est au cours de l’année 2023 qu’ils pourront essayer les versions revues et corrigées du Big Mac, du McDouble et des autres classiques.

À la surprise générale, on a aussi ressuscité, chez McDo, le bon vieux Pique-Burger (le Hamburglar, en anglais) pour faire la promotion des nouveaux burgers.

«Lorsque vous apercevrez sa célèbre cape et sa tenue rayée dans votre ville, vous saurez que c'est à ce moment-là que vous pourrez vous rendre dans votre McDonald's local pour mettre la main sur nos meilleurs burgers», peut-on lire dans le communiqué.



Il fallait bien qu’on remarque, il y a quelques semaines, qu’on ne voyait plus Ronald McDonald et ses amis pour qu’on recommence à les voir partout.

