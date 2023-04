Shawn Mendes et Camila Cabello s'embrassent à Coachella

Partager







Shawn Mendes et Camila Cabello se sont retrouvés à Coachella ce week-end.

Dans des images publiées vendredi sur la page Twitter de 102.7 KIIS FM, on peut voir les deux stars assistant à un concert ensemble au festival de musique organisé à Indio, en Californie.

Plus tard, un compte de fans a publié une autre vidéo montrant le chanteur de Stitches et l'interprète de Havana très proches et partageant même un baiser passionné.

Les représentants de Shawn Mendes et Camila Cabello n'ont pas encore commenté les images.

Auparavant, les deux artistes, qui ont collaboré sur le morceau à succès Señorita, ont été en couple entre juillet 2019 et novembre 2021.

Récemment, Camila Cabello a fréquenté le directeur général de Lox, Austin Kevitch.

