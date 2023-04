Shawn Mendes et Camila Cabello filmés en train de «frencher» à Coachella

Partager







Shawn Mendes et Camila Cabello se sont retrouvés à Coachella ce week-end et internet s’enflamme autour de la nouvelle.

Dans des images publiées vendredi sur la page Twitter de 102.7 KIIS FM, on peut voir les deux stars assistant à un concert ensemble au festival de musique organisé à Indio, en Californie. Plus tard, un compte de fans a publié une autre vidéo montrant le chanteur de Stitches et l’interprète de Havana très proches et partageant même un baiser passionné.

Les représentants de Shawn Mendes et de Camila Cabello n’ont pas encore commenté les images.

Auparavant, les deux artistes, qui ont collaboré sur le morceau à succès Señorita, ont été en couple entre juillet 2019 et novembre 2021.

Camilla Cabello était en couple avec l’entrepreneur Austin Kevitch depuis huit mois avant de rompre en février dernier.

De son côté, on attribue à Shawn plusieurs rumeurs d’idylles, dont l’une d’elles serait avec la chiropraticienne de 51 ans Jocelyne Miranda.

Récemment, Shawn a aussi été vu à maintes reprises avec la chanteuse et actrice Sabrina Carpenter.

Le baiser langoureux entre les ex laisse place à bien des questionnements de leurs fans respectifs!

