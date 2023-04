Alex Champagne se moque du Panier Bleu qui vend des pâtes alimentaires fabriquées en Italie

Partager







Le Panier bleu, ce site transactionnel lancé pendant la pandémie pour faire la promotion de marchands d’ici, vend des pâtes alimentaires importées d’Italie et ça fait bien rire l’entrepreneur et photographe Alexandre Champagne.

L’histoire commence avec une publication Facebook de l’entrepreneur Luc Poirier. Ce dernier déplorait, le week-end dernier, que Le Panier Bleu vende des produits qui ne viennent pas du Québec, comme des pâtes alimentaires en provenance d’Italie.

«Promouvoir des pâtes d’Italie aux frais des contribuables. Du gros n’importe quoi», écrivait-il. Avez-vous gouté ce nouveau délice en provenance d’Italie? Je crois que ça s’appelle des pâtes...», peut-on lire dans sa publication.

Alexandre Champagne semble trouver lui aussi que c’est du gros n’importe quoi.

«HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH [...] HAHAHAHAHAHAHAH!!!», s’est-il contenté d’écrire en repartageant la publication de Luc Poirier.

Ça a le mérite d’être clair.

Le «comble du ridicule»

Dans un commentaire sous sa publication, Luc Poirier affirme être au courant que le Panier Bleu fait la promotion des marchands et pas juste des produits et créations d’ici. Mais selon lui, «ça ne fait pas de sens».

«Tout le monde qui a une compagnie au Québec est un marchand d’ici, lance-t-il, citant en exemple Dollarama et Couche-Tard. So what si tu es marchand d’ici et que [tu] vends juste des trucs de Chine? C’est le comble du ridicule ce projet.»

Luc Poirier a d’ailleurs partagé quelques échanges qu’il a eus avec le président du Panier Bleu, Alain Dumas, avec qui il souhaitait discuter dans une vidéo Facebook. M. Dumas aurait refusé son invitation.

Une vraie fausse bonne idée?

Les publications de Luc Poirer et d’Alexandre Champagne ont suscité leurs lots de commentaires.

Une personne a, par exemple, qualifié le Panier Bleu de «vrai[e] fausse bonne idée».

«Je suis très déçue également, écrit une femme. J’aimais bien le concept des produits d’ici. J’ai d’ailleurs acheté des trucs. Je ne vois plus tant l’intérêt maintenant.»

D'autres personnes y sont allées de jeux de mots (parfois douteux) sur le thème de la pâte.

«Moi ça me fâche Pâtes tant que ça, a notamment écrit l'humoriste Pascal Cameron. Je vous laisse je passais juste faire une petite sauce cette.»

«Perso, je suis en beau fusili», a répondu Alexandre Champagne.

Le Panier Bleu, qui compte près de 300 marchands québécois, enregistre 100 000 visites mensuelles en moyenne depuis son lancement, en octobre 2022.

Le coût estimé du développement et de l’implantation du site est évalué à 22 millions $. Investissement Québec, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et l’entreprise Lightspeed ont contribué au financement.