Aubaine: des vols directs pour le Portugal à seulement 649$

Flytrippers a déniché des billets d’avion à 649$ entre Montréal et Lisbonne pour le mois d'août 2023.

Les billets à TRÈS bas prix sont offerts du 26 août au 15 septembre. Ça vous dit un voyage de 20 jours en Europe à la fin de l'été? La réponse, c'est oui!

Le vol quitte Montréal pour se rendre directement à l'aéroport de Lisbonne, la capitale du Portugal. Le vol dure normalement 7h.

Ça vous parle? Voici une idée d'itinéraire pour un voyage de 20 jours au Portugal pour peut-être vous convaincre de faire vos valises.

Jour 1-3 à Lisbonne - Commencez le périple dans la capitale portugaise, Lisbonne, en visitant les quartiers historiques de l'Alfama et de Bairro Alto, en prenant un tramway emblématique pour traverser la ville, en visitant la tour de Belém et en goûtant aux délicieux plats locaux (lire ici les Pastel de nata).

Jour 4-6 à Porto - Prenez le train pour la charmante ville de Porto, célèbre pour son vin de Porto, son architecture baroque et son centre historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visitez les caves à vin de Porto et promenez-vous le long des rives du fleuve Douro.

Jour 7-9 à Guimarães - Prenez le train vers Guimarães, la ville médiévale considérée comme le berceau de la nation portugaise. Visitez le château de Guimarães et la Place de Santiago, puis promenez-vous dans les rues pittoresques de la vieille ville.

Jour 10-12 à Coimbra - Rejoignez Coimbra en train, cette ville universitaire, avec l'une des plus anciennes universités d'Europe, est vibrante de petits cafés et bars où festoyer. Visitez la bibliothèque de l'université et promenez-vous dans les rues pavées de la vieille ville.

Jour 13-15 aux Îles des Açores - Il faut prendre l'avion pour rejoindre les îles des Açores, mais ça vaut la peine! Il s'agit d'un archipel volcanique situé au large de la côte portugaise. On se croirait transporté en Irlande! Découvrez la nature luxuriante, les lagons cristallins et les piscines naturelles de l'île de São Miguel.

Jour 16-17 à Évora - Prenez le train pour Évora, une ville historique située dans la région de l'Alentejo. Visitez la cathédrale d'Évora et la Chapelle des Os, puis explorez les ruines romaines de l'Almendres.

Jour 18-20 à Algarve - Enfin, terminez votre voyage en visitant l'immanquable région ensoleillée de l'Algarve, célèbre pour ses belles plages. Visitez les villes côtières de Lagos et d'Albufeira, et profitez des eaux chaudes de l'Atlantique.

Voici quelques Airbnb très jolis où séjourner à Lisbonne:

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 194 $ par nuit, plus les frais

RÉSERVEZ ICI

À partir de 185$ par nuit, plus les frais

Jusqu’à 8 personnes / 3 chambres

RÉSERVEZ ICI

Voir plus de logements ici.

Comme pour toutes les aubaines voyage, elles peuvent s'envoler très vite. N'attendez pas trop!

Bon voyage!

