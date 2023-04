L'île de l'amour: Hugo et Lorie se french en cachette et ça fait jaser

Partager







Ils s’aiment, ils ne s'aiment pas, ils s’aiment... ça commence déjà à être dur à suivre!

L’épisode de lundi soir a été très chaud. On a eu la chance d’assister à beaucoup de frenchs avec le jeu de la valise et disons qu’il est de plus en plus difficile de résister aux tentations.

Bien que tout le monde ait eu la chance d’échanger de la salive avec un autre Insulaire, deux d'entre eux retiennent l’attention du public et ce n’est pas pour les bonnes raisons.

On a finalement eu un dénouement dans le triangle amoureux entre Lorie, Hugo et Kim... du moins, c’est ce qu’on croyait.

Après avoir mis les points sur les «i» et les barres sur les «t» avec Hugo, Lorie est partie à la chasse aux frenchs et ce n'est pas passé inaperçu auprès du public.

Elle s’est d’abord essayée sur Kevin, qui semble mettre ses efforts de plus en plus sur Bianka, pour finalement retomber dans les bras de son prince charmant aux boucles d’or.

L'île de l'amour Lorie n'était pas contente de se faire refuser un bec par Kevin.

Le segment de lundi soir s’est terminé avec nos deux Insulaires en chaleur qui se bécotent dans un coin, à l’écart du regard des autres Insulaires.

Plusieurs amateurs de l’émission croient que Hugo se met les pieds dans les plats, sachant qu’une cérémonie de flamme approche à grands pas.

Certains pourraient même penser qu’il sera le premier Insulaire à faire ses valises.

Ne reste plus qu’à voir ce que Kim pensera de tout ça. Ça risque de faire des flammèches!

Pour voir ou revoir le french en cachette de Lorie et Hugo, rendez-vous à TVA+.

