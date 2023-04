La SAAQ veut que vous ouvriez votre portière «à la hollandaise» pour protéger les cyclistes

Partager







La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) enseignera aux nouveaux conducteurs l’ouverture de la portière «à la hollandaise» pour prévenir les emportiérages, qui font en moyenne trois victimes par semaine seulement à Montréal.

L’ouverture pivot, également appelée portière hollandaise, consiste à ouvrir la portière de sa voiture avec la main à l’opposé de la porte. La portière gauche, soit le côté du conducteur, sera ouverte avec la main droite et vice versa.

Cette manœuvre permet d’avoir un meilleur champ de vision, puisqu’il faut tourner le torse pour accéder à la poignée. L’angle mort est aussitôt couvert pour détecter si une personne à vélo se dirige vers le véhicule.

La technique originaire des Pays-Bas, «un pays dont la réputation en matière de sécurité à vélo n’est plus à démontrer», souligne Vélo Québec, y est systématiquement enseignée aux futurs conducteurs.

Elle fera désormais partie des acquis de tous les apprentis automobilistes du Québec.

L’ouverture pivot vient d’être intégrée au contenu du Programme d’éducation à la sécurité routière (PESR) ainsi qu’aux différents guides de référence utilisés par les élèves et les formateurs, a confirmé à La Presse la porte-parole de la SAAQ, Anne-Marie Dussault Turcotte.

Demandée par une coroner

Cette modification survient deux ans après la mort du cycliste Jean-Pierre Lefebvre, 63 ans, qui roulait à vélo dans le quartier montréalais de La Salle, le 6 juillet 2020, avant d’être emportiéré par un automobiliste qui ne l’avait pas aperçu.

Il avait subi un important traumatisme crânien. Il est décédé à son arrivée à l’hôpital en début de soirée.

Jean-Pierre Lefebvre est l’une des deux victimes d’emportiérages mortels qui se sont produits entre 2015 et 2020, selon les informations de CTV.

Dans son rapport, la coroner Geneviève Thériault avait recommandé d’enseigner aux nouveaux conducteurs à ouvrir les portières de leur voiture de la main droite afin de prévenir ce genre d’accident.

Des accidents assez communs

Ces collisions sont d’ailleurs assez courantes à Montréal, précise Vélo Québec. Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) en recense en moyenne trois par semaine.

Dans la province, seule la ville de Montréal fournit un bilan des incidents d’emportiérage signalés au SPVM. Environ 1127 cas ont été rapportés depuis 2013.

Leur nombre serait toutefois beaucoup plus important, comme ces collisions sont sous-déclarées aux autorités policières.

À Montréal, le montant des amendes pour emportiérage est d’ailleurs passé de 30$ à 311$ le 30 juin 2016. Le Code de la sécurité routière prévoit quant à lui des amendes pouvant aller de 200$ à 300$.

Pour les éviter, Vélo Québec recommande également aux cyclistes de laisser une distance minimum d’un mètre entre leur vélo et les véhicules stationnés en bordure de la rue.

Bien que les cyclistes doivent se tenir le plus à droite possible de la chaussée, le Code de la sécurité routière les autorise à adopter un positionnement leur permettant de se prémunir le plus possible des emportiérages.