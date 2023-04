Quoi faire si vous croisez un dindon dans la rue?

Partager







Les dindons sauvages semblent avoir envahi Hochelaga et d'autres secteurs de Montréal. Mais on fait quoi, au juste, si on croise un de ces oiseaux imposants sur notre chemin? Voici ce que conseille la Ville de Montréal.

D'abord, ne vous approchez pas de la bête. Essayez plutôt de la faire fuir en faisant du bruit ou en utilisant un objet comme un parapluie ou un bâton. Mais ne la frappez surtout pas.

La Ville demande aussi à ses citoyens de ne pas nourrir les dindons sauvages. Un tel comportement contribue en effet à rendre l'animal sauvage moins craintif de son environnement, ce qui peut entraîner des «comportements indésirables», précise-t-on.

D’ailleurs, bien que l’oiseau puisse voler, il préfère de loin marcher. Si votre terrain est clôturé, les dindons sauvages auront donc du mal à passer.

«En adaptant nos comportements, nous pourrons mieux vivre avec les animaux sauvages présents en ville», souligne la Ville.