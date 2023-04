Rihanna s'offre un luxueux condo à 21 M$ à Los Angeles

Partager







Depuis 2014, Rihanna possède un luxueux condo de trois chambres dans l’immeuble «The Century» à Los Angeles, mais avec un second bébé en route elle a décidé de mettre la main sur le Penthouse de l’immeuble pour pas moins de 21 millions $ US, soit plus de 28 millions $ CAD.

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

Situé au 40e étage, il s’agit d’un des plus grands condos de «The Century», selon le site américain «Dirt». Faisant 9000 pieds carrés, la propriété était affichée à 28 millions $ US – plus de 37 millions CAD – par le vendeur Nick Molnar, le milliardaire qui a fondé la compagnie Afterpay, un prix que la chanteuse a réussi à faire baisser.

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

Notons que cette vente à rabais représente une perte pour le milliardaire qui a acheté la propriété il y a moins de deux ans à l’interprète de Chandler dans la série «Friends», Matthew Perry, qui a fait décorer la place avec l’aide d’un architecte et d’un décorateur d’intérieur.

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

Ce luxueux condo comprend notamment un ascenseur privé menant directement dans la propriété, une salle de cinéma insonorisée ainsi que quatre terrasses extérieures.

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

«The Century» accueille d’ailleurs de nombreuses célébrités, dont l’acteur Denzel Washington.

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

Photo : Michael McNamara / Brian Speth

