Un resto de sushis étoilé Michelin au concept unique s’installe dans le Vieux-Montréal

Sortez vos plus beaux attirails, car un tout nouveau restaurant de sushis haut de gamme nommé Sushi by scratch s’installe dans le Vieux-Montréal et vous ne voudrez pas manquer ça!

Montréal proposera un menu de dégustation de nigiris composé de 17 services et pensé par les chefs Philip Frankland Lee et Margarita Kallas-Lee. Ce menu au concept unique a d’ailleurs réussi à obtenir une étoile Michelin deux années consécutives à leur restaurant de Montecito à Los Angeles.

L’établissement qui fait parti du Groupe Scratch est le tout premier à s’installer à l’extérieur des États-Unis.

Inspiré de la tradition omakase, le restaurant accueillera seulement 10 convives à la fois dans une ambiance feutrée où la dégustation des plats se fera progressivement. Les clients pourront savourer une gamme de poissons locaux et fraichement pêchés ainsi que quelques spécialités expédiées deux fois par semaine directement du célèbre marché de poissons Toyosu de Tokyo.

Côté boisson, on promet une belle offre de cocktails et de sakés, de whisky japonais ainsi que de bières. Une combinaison accord mets et boissons est offerte pour rendre l’expérience encore plus unique.





Les adeptes de sushis voudront certainement essayer l’expérience qui promet d’être absolument exquise. Il faut toutefois être prêts à débourser un peu, car le menu est offert à 230$ par personne plus taxes en plus des autres ajouts possibles comme la boisson et les extras.



Sushi by Scratch : Montréal ouvrira ses portes au début du mois de mai. Les réservations sont disponibles dès maintenant.

640 rue Saint-Paul Ouest (l'établissement se trouve dans le speakeasy Stilllife du Vieux-Montréal. Il est accessible par la ruelle)

230$ par personne (taxes et frais en suppléments)

12$ à 165$ pour l’accord mets et boissons (taxes et frais en suppléments)

