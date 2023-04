Le condom diminue-t-il le plaisir? On a demandé à des jeunes dans la vingtaine ce qu’ils en pensent

Partager







Le condom peut-il vraiment faire une différence dans le plaisir sexuel? On a posé la question à des vingtenaires et à un sexologue.

Pour Arnaud, 27 ans, le fait de porter un condom n’a pas d’impact sur son plaisir.

«Je sens une différence, mais ça ne diminue pas le plaisir. Ça le modifie, mais ça n’enlève aucun plaisir», insiste-t-il.

Shania, 24 ans, est pas mal du même avis. Elle assure que le condom n’affecte pas du tout son plaisir sexuel. Au contraire, Ashley, 28 ans, trouve que «le contact est différent» et que ça a une influence sur son niveau de satisfaction.

Maely, 23 ans, trouve elle aussi que le condom a un impact négatif sur son plaisir lors d’une relation sexuelle.

«Mais ce n’est pas une raison de m’arrêter de porter un condom si j’ai des relations [sexuelles] avec plusieurs partenaires différents», nuance-t-elle.

«Je pense qu’il y a une différence des deux côtés quand il y a le condom», croit Daphné, 21 ans.

Guillaume-James, 23 ans, a l’impression qu’il ressent moins de plaisir lorsqu’il porte le condom. Le jeune homme a toutefois l’impression que c’est «plus psychologique qu’autre chose».

On a demandé l’avis d’un expert

Le port du condom peut affecter le plaisir sexuel de certaines personnes, et c’est tout à fait normal, affirme le sexologue François Renaud. «Des fois, c’est une question de sensibilité», affirme-t-il.

«Ça reste un bout de plastique sur le pénis» poursuit le sexologue, ajoutant que «le contact peau à peau reste pour la majorité des gens plus agréable».

Comme le soulignait Guillaume-James, les effets du condom sur le plaisir peuvent être psychologiques, en partie du moins.

«Ça se peut que les condoms ne nous conviennent tout simplement pas, mais de là à dire que c’est impossible d’avoir une relation sexuelle avec condom, parfois, c’est plus un blocage psychologique ou émotionnel rattaché à la perception du condom que les effets physiologiques de la chose», souligne François Renaud.

«Des fois, des gens sont bornés à ne pas vouloir porter le condom. Ils ont tellement une vision péjorative associée au port du condom que le sentiment amplifie encore plus la désensibilisation», poursuit le sexologue.

Il suggère d’ailleurs aux personnes qui ont une vision négative du condom d’en essayer différents types, puisque les sensations peuvent varier.

Sans condom, «c’est toujours non»

On le sait: le condom demeure le meilleur moyen pour prévenir les infections transmissibles sexuellement (ITSS), en plus d’être efficace pour prévenir les grossesses non désirées. Il arrive toutefois que des personnes avec un pénis refusent d’en porter un, ce que regrettent certaines jeunes femmes avec qui 24 heures a discuté.

Malgré tout, il arrive qu’une personne avec un pénis soit réticente à le porter avant une relation sexuelle.

«C’est inconfortable d’avoir à expliquer à quelqu’un pourquoi c’est important de porter le condom, regrette Shania. Des fois, on peut ressentir la pression d’accepter le fait qu’il ne veut pas porter de condom et de devoir insister pour qu’il en porte un.»

La jeune femme admet d’ailleurs avoir déjà eu des relations sexuelles sans condom après avoir insisté en vain pour que l’autre personne en mette un.

Maely confie quant à elle avoir déjà accepté d’avoir une relation sexuelle sans condom avec une personne qu’elle connaissait. «J’ai fait le choix de la croire en disant qu’elle était clean», dit-elle.

«Si ce n’est pas mon compagnon, c’est toujours un non», mentionne pour sa part Daphné.

«Si la personne refuse de porter le condom, on n’aura pas de sexe, on va juste se contenter de préliminaires», ajoute celle qui se réjouit de ne s’être jamais retrouvée dans une telle situation.

«Si c’était pour arriver, c’est sûr que je ne trouverais pas ça poli. Je préfère utiliser un condom, étant donné qu’on ne sait jamais avec qui d’autres les personnes ont des relations sexuelles», dit-elle.

