LEGO: les 4 nouveaux ensembles Sonic the Hedgehog sont majestueux

La compagnie LEGO a dévoilé mercredi de nouveaux produits Sonic the Hedgehog qui s’ajouteront à la gamme déjà populaire. Et c’est «beau en titi», si je peux me le permettre.

Avec la toute nouvelle gamme de produits Sonic the Hedgehog de LEGO, les fans de Sonic peuvent construire, créer et jouer en tant que Sonic, Tails, Amy et Dr. Eggman dans des niveaux bien-aimés.

Bande-annonce Sonic the Hedgehog LEGO

Voici les ensembles dévoilés:

39,99$ | 292 pièces

Inclut la sphère de vitesse de Sonic

3 personnages et accessoires

Le lanceur de sphère de vitesse mesure plus de 4 cm de haut, 14 cm de large et 5 cm de profondeur

49,99$ | 376 pièces

Avion à construire

4 personnages et accessoires

Le modèle mesure plus de 9 cm de haut, 12 cm de large et 9 cm de profondeur

64,99$ | 388 pièces

6 personnages et accessoires

Le modèle mesure plus de 12 cm de haut, 24 cm de large et 17 cm de profondeur

129,99$ | 802 pièces

Parcous à construire

9 personnages et accessoires

Comprend une sphère de vitesse et un lanceur pour propulser Sonic

Le parcours principal mesure plus de 21 cm de haut, 37 cm de large et 19 cm de profondeur

Ces nouveaux ensembles Sonic ne sont pas les premiers de LEGO. L’an dernier, LEGO avait lancé le kit Green Hill Zone de 1125 pièces, visant surtout un public adulte.

Sonic n’est pas le seul personnage d’un jeu vidéo à obtenir ses propres ensembles LEGO. Les premiers ensembles Super Mario de Nintendo sont sortis en 2020 et la gamme compte déjà plus d’une cinquantaine de produits!

La gamme de produits LEGO Sonic sera disponible le 1er août 2023 chez les détaillants agréés, y compris LEGO.ca et les points de vente de la marque LEGO.