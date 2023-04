Lynx Air offre des vols «ultra-abordables» Montréal-Vancouver à 69$

Partager







Un vol vers Vancouver à 69$, ça vous dit? C’est ce que vous offre l’entreprise aérienne à rabais Lynx Air, qui vient d’ajouter la ville britanno-colombienne à sa liste de destination desservie à partir de Montréal.

Dès le 23 juin prochain, la compagnie canadienne offrira jusqu’à six vols par semaine vers l’Aéroport international de Vancouver à partir de Montréal-Trudeau.

Vancouver devient ainsi la troisième ville desservie par Lynx Air à partir de la métropole québécoise, puisque l’entreprise a annoncé dernièrement que des vols vers Calgary et St. John’s seront disponibles de Montréal à partir du 5 juin prochain.

«Vancouver et Montréal sont deux des destinations touristiques les plus emblématiques du Canada, avec leur riche patrimoine culturel et leurs paysages naturels époustouflants. Nous sommes ravis d’offrir une option ultra-abordable pour relier ces deux belles villes», a déclaré par communiqué le PDG de Lynx Air, Merren McArthur.

50% de rabais jusqu’à minuit ce soir

Si le tarif de base pour un aller simple vers Vancouver à partir de Montréal débute à 69$, Lynx Air ne s’arrête pas là.

Jusqu’à 23h59 ce mercredi 19 avril, la Canadienne propose un rabais de 50% sur les billets Montréal-Vancouver en utilisant le code promotionnel MONTREAL.

C’est bien beau les vols à prix réduit, mais les passagers devront débourser davantage s’ils veulent emporter avec eux un bagage enregistré et un bagage à main. Idem s’ils souhaitent choisir leur siège à l’avance.

Au moment d’écrire ces lignes, le tarif de 69$ est disponible pour les vols sélectionnés à partir de septembre prochain. Sinon, le billet est plus dispendieux, dépassant par moment les 115$ l’aller simple.

D’ici cet été, Lynx Air compte desservir 16 destinations en Amérique du Nord, dont Edmonton, Fredericton, Halifax, Toronto, Las Vegas, Los Angeles et Orlando.

