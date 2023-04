Oups! Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ignore que Drake et The Weeknd sont canadiens

Partager







Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, ne semblait pas savoir, mercredi, que Drake et The Weeknd sont des artistes canadiens (et de fiers représentants de la feuille d’érable).

«On a vu récemment aux États-Unis, par exemple, deux chanteurs américains voir leurs voix être copiées par l’intelligence artificielle et chanter une chanson qu’ils n’avaient jamais enregistrée, jamais écrite», a lancé au Salon bleu l’élu caquiste. Le ministre Lacombe faisait référence à la fausse chanson de Drake et The Weeknd générée par intelligence artificielle.

s

Le problème, c’est que les deux artistes sont tous deux originaires de Toronto. Drake est même un fier ambassadeur des Raptors de Toronto et la couverture de son album Views montre la fameuse Tour CN.

L’élu caquiste répondait à la députée libérale Michelle Setlakwe, qui s’inquiétait des conséquences des avances de l’intelligence artificielle dans le milieu de la culture.

«Qu’est-ce que son gouvernement va faire devant l’arrivée de l’intelligence artificielle dans le monde de la culture?», a-t-elle demandé au ministre Lacombe.

«Vous savez, au Québec, nous avons une industrie du doublage qui fait la fierté des Québécois et qui nous permet d’avoir des films qui sont traduits au Québec par des Québécois pour des Québécois. Malheureusement, cette industrie aujourd’hui est menacée par les progrès de l’intelligence artificielle», craint-elle.

La chanson confond tout le monde

La fausse pièce de Drake et The Weeknd, Heart on My Sleeve, a été composée et écrite par un internaute qui se présente comme «Ghostwritter» et qui a reproduit presque parfaitement les voix des deux artistes.

La chanson, qui a confondu les fans des deux artistes canadiens, fait même référence à la relation passée entre The Weeknd et Selena Gomez, ce qui a fait croire à des internautes que c’était véritablement le fruit d’une nouvelle collaboration.

La chanson a cumulé plus de 9 millions d’écoutes sur TikTok, Spotify, Apple Music et YouTube avant d’être retirée.