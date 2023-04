Pierre-François Legendre a déjà fait semblant d’avoir une déficience pour avoir deux sièges dans le bus

Partager







Dans l’épisode de mercredi matin de l’émission La gang du matin à Rouge FM, l’animateur Pierre-François Legendre a raconté une anecdote qu’il a vécu dans le passé, qui ne se produirait sûrement pas aujourd’hui (du moins, on le souhaite).

«C'est une expérience sociale que j’ai faite», a raconté l’animateur dans le cadre d’une conversation à propos de «se faire passer pour quelqu’un d’autre».

C’était à l’époque où il commençait à peine sa carrière d’acteur et qu’il était toujours inconnu du grand public. Il raconte que dans le cadre de son travail, il devait souvent se déplacer entre Montréal et Québec, et le faisait par autobus Voyageur.

Un jour, alors qu’il partait de Montréal, il a constaté que peu de gens seraient sans partenaires de siège dans l’autobus, Il a donc tenté de faire en sorte que personne ne veuille s’asseoir à côté de lui.

«J’ai boutonné ma chemise jusqu’en haut, je me suis mouillé les cheveux avec ma bouteille d’eau pis je me suis fait comme un petit toupette nerd un peu, bizarre un peu, j’ai détaché ma ceinture, comme si j’étais vraiment bizarre et je me suis mis à parler tout seul.»

À ce moment-là, il s’est mis à parler avec une voix similaire à celle utilisée par Marc Béland dans la série culte Annie et ses hommes.

«J’ai acté quelqu’un avec une légère déficience intellectuelle», dit-il avec sa voix normale.

Finalement, l’autobus s’est rempli, et quelqu’un s’est assis à ses côtés. «J’ai dû tenir ça pendant deux heures et demie», a ajouté le comédien.

Il répète que c’était une expérience sociale qui avait pour but de démontrer que les gens avaient peur des gens avec des déficiences.

«Tant mieux si je peux avoir deux bancs, en plus d’avoir prouvé quelque chose socialement.»

Dans le fond, il a peut-être inspiré, sans le savoir, le concept de l’ancienne émission Testé sur des humains.

