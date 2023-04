Une créatrice de contenu OnlyFans a lancé un GoFundMe pour se payer la poitrine volumineuse de ses rêves

Partager







Une Américaine de 22 ans a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour financer son augmentation mammaire massive.

Lulu Lehrman rêve d’avoir une très grosse poitrine.

Celle qui se décrit comme «une bimbo à l’entraînement» sur ses profils de réseaux sociaux pensait pouvoir réaliser son rêve quand elle a rencontré son prince charmant, un «sugar daddy» prêt à payer pour son intervention chirurgicale.

Son rêve s’est cependant transformé en cauchemar quand monsieur a pris la poudre d’escampette, non sans avoir au préalable demandé un remboursement à la clinique de chirurgie esthétique où l’opération devait avoir lieu.

«Il a donc payé la clinique directement et bien qu'il n'ait pas récupéré le dépôt, il a pu ravoir tout le reste. En gros, je me disais: "Oh mon Dieu, je viens de me faire fourr*r”», a relaté au Daily Star celle qui compte 14 000 abonnés sur Instagram.

Consternée par la tournure des événements, la starlette s’est résolue à demander l’aide du public pour que l’augmentation mammaire souhaitée survienne.

Elle a donc lancé, il y a 7 mois, une campagne GoFundMe pour tenter de récolter la somme de 5000 $USD.

Capture d'écran / GoFundMe

Dans la description de sa campagne, elle écrit que la somme amassée servira à défrayer les coûts de son opération, son hôtel et son vol vers Miami, là où se trouve la clinique qui lui installera des prothèses de 650 cc.

Jusqu’à présent, elle a récolté 6 dons pour un total de 355 $.

