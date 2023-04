Après un accident qui la force à tout quitter, elle fait redécouvrir la forêt boréale une tisane à la fois

Partager







Roxane Valiquette a quitté ses Îles-de-la-Madeleine natales pour des études en travail social dans la métropole. Après une grosse commotion cérébrale qui la force à tout arrêter, elle se retrouve suivie par une équipe de spécialistes.

« Durant ma réadaptation, on m’a recommandé de me trouver un projet pour m’occuper, mais je ne voulais pas me lancer dans quelque chose qui n’allait servir à rien », raconte la jeune entrepreneure de 25 ans.

C’est pendant une marche en forêt que Roxane a eu le « flash » qui allait déterminer sa future carrière : en tombant par hasard sur du thé du Labrador, elle se lance comme défi de rendre plus accessible cette plante boréale. Et grâce au commerce en ligne et à des plateformes transactionnelles comme Le Panier Bleu, aujourd’hui, elle y arrive haut la main !

Pleins feux sur la forêt boréale

Crédit photo : Marc-Antoine Charlebois

En compagnie de son mari, Roxane a cofondé Floèm, une entreprise écoresponsable de tisanes 100 % locales concoctées à base d’aromates issus de la forêt boréale du Québec : épinette, poivre des dunes, argousier, mélèze... Des ingrédients difficiles à récolter et cueillis par une équipe répartie aux quatre coins de la province afin de respecter l’environnement le plus possible.

« Parfois, les gens pensent que le thé du Labrador est une espèce en danger, mais en fait, on est très loin de ça ! En revanche, ce n’est pas parce qu’on en a à profusion qu’on en a trop », souligne Roxane Valiquette. Floèm prend soin de cueillir le thé du Labrador selon les règles de l’art, soit en ne récoltant que 30 % des plants à la fois.

Les aromates utilisés dans les infusions de Floèm sont depuis peu en vente sur leur site Web : la demande était là, surtout de la part d’autres entreprises alimentaires d’ici, dont des distilleries, des microbrasseries et des chocolateries. « C’est en lien avec notre mission de faire découvrir la flore du Québec et de la mettre à la portée de tous. Tant qu’à s’être cassé la tête pour bâtir le réseau d’approvisionnement, on s’est dit qu’on allait en faire profiter les autres ! », indique-t-elle.

Le commerce en ligne, la clé du succès ?

Crédit photo : Marc-Antoine Charlebois

Pour Floèm, les ventes en ligne comptent pour 60 % de leur chiffre d’affaires. « On venait à peine d’ouvrir quand la pandémie a frappé. Du jour au lendemain, on est passés de 1 % de commandes sur notre site Web à 40 % », explique l’entrepreneure.

Pour elle, la clé du succès du commerce en ligne passe par une bonne connaissance des stratégies de marketing numérique et de son public cible, mais également par la multiplication des canaux de distribution. Floèm vend donc sur son site Web, mais aussi sur la place de marché Le Panier Bleu, par exemple. « Plus tu es présent partout sur le Web, plus tu as une bonne visibilité et crédibilité auprès des consommateurs », résume Roxane Valiquette.

En effet, depuis l’automne dernier, Le Panier Bleu déploie sa plateforme transactionnelle en mettant de l’avant plus de 300 marchands d’ici et proposant plus de 100 000 produits québécois.

On y retrouve de tout, de l’électronique à l’alimentation, et ce, tant chez des grandes que des petites entreprises. D’ailleurs, une section « Certifiés Québec » sert à identifier les Produits du Québec et les Aliments du Québec, comme ceux de Floèm.

Il est également possible de sélectionner la cueillette en magasin gratuite afin d’encourager l’achat de proximité, ou encore de magasiner par région afin de s’assurer de soutenir des marchands de son coin de pays.

Bientôt, Floèm aimerait exporter ses produits dans le reste du Canada, mais aussi aux États-Unis et en Europe. « On planifie faire de l’expansion pour faire rayonner la flore du Québec partout dans le monde. On veut que tout le monde puisse y goûter ! », conclut Roxane Valiquette, enthousiaste.

