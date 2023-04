Arnaud Soly montre son look pour Coachella et ça n’a aucune espèce de bon sens

Partager







L’humoriste Arnaud Soly est prêt pour la deuxième fin de semaine du festival de musique le plus branché au monde!



Dans une vidéo publiée ce jeudi sur ses réseaux sociaux, le chef du Club Soly a montré à ses abonnés de quelle façon il allait se vêtir cette année à Coachella, le festival qui se tient à Indio en Californie et qui donne le coup d’envoi à la saison des festivals.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Soly va avoir beaucoup de chemises dans sa valise!

Mention spéciale au «petit collier en jus», mais c’est vraiment le «pour ajouter une petite touche européenne, je me tape deux bébés sur les genoux» qui nous a fait pleurer de rire.

On souhaite un bon festival à Arnaud et on lui conseille de ne pas oublier de mettre de la crème solaire sous ses 9 chemises et ses 4 manteaux!

