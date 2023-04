Catherine Fournier dénonce les propos de deux animateurs de radio qui ont banalisé son agression

Partager







La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s’est tournée vers Instagram, jeudi matin, pour dénoncer les propos de deux animateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui ont minimisé la gravité de l’agression sexuelle qu’elle a subie par l’ancien député du Parti québécois Harold LeBel.

«Moi là, je vais te le dire, je me considère un petit peu plus beau qu’Harold Lebel, mais pas beaucoup plus, mais si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée et que j’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, pis qu’elle dit oui, ça se peut que je m’essaie», lance un animateur de la station de Cogeco au Saguenay–Lac-Saint-Jean KYK FM.

L’extrait dans lequel on peut entendre les animateurs Simon Tremblay et Frédéric Gagné circule depuis que le chroniqueur de l’émission La Journée est (encore) jeune, Olivier Niquet, l’a diffusé sur ICI Première et partagé en ligne, mercredi après-midi.

«Qu’est-ce qu’elle faisait là», demande ensuite un des animateurs.

Jeudi matin, Catherine Fournier a dénoncé les propos tenus par les animateurs de KYK FM.

«On tolère encore ce genre de propos sur nos ondes, en 2023?» demande la mairesse?

Vague de soutien

Dans l'heure qui a suivi la publication, des centaines de personnes ont tenu à montrer leur soutien à Catherine Fournier, tant de la sphère publique que des citoyens concernés.

«Oui, répond en commentaire l’animatrice Pénélope McQuaid. Et dans nos journaux aussi. Trop souvent. De tout cœur avec toi.»

«J’ai entendu. Cet animateur est un crisse de cave. Il mérite d’être suspendu» a pour sa part écrit l’animateur et humoriste Guy A. Lepage.

«Ca donne la nausée. De tout cœur avec toi et avec toutes les personnes qui dénoncent», a commenté la cheffe Caroline Huard.

«Tellement malheureux d’entendre ce genre de propos en 2023», a commenté le compte Instagram des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC). Un discours d’une autre époque qui responsabilise la personne victime alors que l’unique responsable est l’agresseur.»

Catherine Fournier, qui a décidé de lever l’ordonnance protégeant son identité, a participé à un film documentaire du Bureau d’enquête de Québecor sur son parcours dans le système de justice.