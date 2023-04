Cogeco condamne les propos sur Catherine Fournier de son animateur Simon Tremblay, qui s’est excusé

Partager







Cogeco condamne les propos «déplacés» de son animateur Simon Tremblay sur l’agression sexuelle subie par Catherine Fournier, alors que l’animateur de station KYK FM au Saguenay–Lac-Saint-Jean s'est excusé en ondes et à la mairesse de Longueuil.

«L’animateur reconnaît qu’il manquait de rigueur, de recul et d’information au moment de faire ses commentaires», mentionne à 24 heures la directrice principale aux communications du groupe, Christine Dicaire.

«Ce type de commentaires n’a absolument pas sa place sur les ondes en 2023», poursuit-elle.

Un commentaire qui ne passe pas

«Moi là, je vais te le dire, je me considère un petit peu plus beau qu’Harold LeBel, mais pas beaucoup plus, mais si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée et que j’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, pis qu’elle dit oui, ça se peut que je m’essaie», a affirmé en ondes mardi Simon Tremblay.

«Imagine le party. Lui, là, il vient de se séparer avec sa femme, pis sa plus belle collègue arrive dans son lit alors qu’il a une face de cul de singe.»

Des excuses publiques

Simon Tremblay a présenté ses excuses au début de son émission Midi Pile, qu’il coanime avec Frédéric Gagné.

Cogeco Média soutient que son animateur vedette a également présenté des excuses personnellement à la mairesse de Longueuil, qu’elle aurait acceptées.

Cogeco Média n’a pas souhaité nous dire si son animateur allait subir des mesures disciplinaires.

Catherine Fournier réagit

Plus tôt ce jeudi, Catherine Fournier s’est tournée vers Instagram ce jeudi pour dénoncer les propos tenus sur les ondes de la station KYK du Saguenay-Lac Saint-Jean. «On tolère encore ce genre de propos sur nos ondes, en 2023?», a-t-elle demandé.

L’animateur et humoriste Guy A. Lepage a appelé pour sa part ses abonnés Twitter à écrire à Cogeco pour le «commentaire de cave» et «innaceptable» de l’animateur du 95,7 KYK FM.

Rappelons que l’actuelle mairesse de Longueuil a décidé de lever l’ordonnance protégeant son identité et a participé à un film documentaire du Bureau d’enquête de Québecor sur son parcours dans le système de justice.

