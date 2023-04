Des oiseaux morts transformés en drones

Partager







Des scientifiques du Nouveau-Mexique donnent une nouvelle vie à des oiseaux morts conservés par taxidermie en les transformant en drones afin d’étudier leur technique de vol.

Plutôt que de construire des robots qui imitent les oiseaux, des chercheurs de New Mexico Tech ont fait le contraire.

Ils ont placé des robots à l’intérieur de cadavres de volatiles.

L'équipe dirigée par le professeur de génie mécanique Mostafa Hassanalian a conçu deux robots à partir de morceaux d'oiseaux empaillés, l'un fusionnant des parties de corps artificielles avec la tête et les plumes d'un véritable faisan, et l'autre un corps mécanique combiné avec de vraies ailes de pigeon.

Cette approche non conventionnelle, que le professeur Mostafa Hassanalian appelle de « l'ingénierie inverse », permet de mieux comprendre la formation et les schémas de vol des groupes d’oiseaux.

Il avait constaté que les volatiles artificiels et mécaniques auparavant utilisés ne donnaient pas les résultats escomptés contrairement aux drones à plumes.

Ces engins sont capables de planer, de rester sur place et de s’élever plus haut grâce aux courants d’air chaud. Le prototype actuel ne peut toutefois voler qu’une vingtaine de minutes au maximum.

Aviation et espionnage militaire

L'imitation des mouvements des oiseaux permet de comprendre comment ils conservent leur énergie lorsqu'ils volent en V ou comment la couleur et les motifs de leurs plumes peuvent avoir une influence sur l'absorption de la chaleur et la circulation de l'air.

Selon les recherches, la couleur d’un oiseau pourrait en effet améliorer son efficacité de vol.

Ces connaissances pourront ensuite être appliquées au secteur de l'aviation pour favoriser l’économie d’énergie et de carburant dans le transport aérien, par exemple.

Les futurs modèles pourraient également être utilisés comme «drones-espions à usage militaire», souligne l'article de l'équipe de recherche.

Mais le professeur Hassanalian précise que ce n’est en aucun cas l’objectif premier de l’étude, qui est plutôt de «développer un concept de drone respectueux de la nature pour la surveillance de la faune et de la flore».

Les drones traditionnels perturbent les écosystèmes en raison du bruit, notamment. L’élaboration d’options plus silencieuses et d'apparence naturelle pourrait donc contribuer à une surveillance plus respectueuse de la faune.

— Avec les informations de Reuters et de Popular Science