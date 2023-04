Emploi étudiant payant: une compagnie de bière cherche des aides-livreurs payés plus que 20$/h

Partager







Vous êtes lève-tôt? Eh bien, le poste d’aide-livreur chez les Brasseries Sleeman est pour vous.

Pour 20,93$ l’heure, vous pourriez aider le livreur à réaliser les livraisons aux clients. Les tâches consistent aussi à ramasser les bouteilles vides et les produits périmés et à assurer un bon service à la clientèle, en plus d’assurer la rotation des barils.

Il est à noter que le poste demande un effort physique soutenu avec la manipulation de poids de plus de 25 kilogrammes (55 livres) et que le quart de travail débute à 5h30.

Un permis de classe 1 n’est d’ailleurs pas requis pour le poste.

Pour tout savoir de l’offre d’emploi, c’est ici.

Pour d’autres emplois étudiants qui payent plus que 20$ l’heure, c’est ici.