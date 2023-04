Guy A. Lepage et Alexandre Champagne dénoncent les propos inacceptables de deux animateurs de radio au sujet de Catherine Fournier

Partager







Peu de sujets ont fait couler autant d’encre depuis le début de la semaine que la divulgation de l’identité de la femme victime de l’agression sexuelle commise par l’ex-député Harold Lebel.



Vous le savez maintenant tous: il s’agit de Catherine Fournier, qui était à l’époque une collègue de Lebel au Parti Québécois, et qui est aujourd’hui mairesse de Longueuil.

• À lire aussi: Dany Turcotte revient sur son tweet controversé à la suite du gala Les Olivier

• À lire aussi: Guy et Sylvie reviennent en riant sur les scènes d’intimité des nouveaux «Un gars, une fille»



Or, il se trouve que dans différentes stations de radio à travers le Québec, des animateurs ont tenu des propos inacceptables, qui banalisent l’agression subie par la politicienne de 31 ans.



Dans sa chronique à l’émission La Journée est (encore) jeune mercredi, Olivier Niquet a d’ailleurs souligné plusieurs de ces propos.

«Moi là, je vais te le dire, je me considère un petit peu plus beau qu’Harold Lebel, mais pas beaucoup plus, mais si j’ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, qu’on prend un verre ensemble dans mon appartement toute la soirée et que j’invite à venir sur mon divan-lit, à partager mon lit quand il y a une autre chambre, pis qu’elle dit oui, ça se peut que me m’essaie», a notamment dit un animateur de la station de Cogeco au Saguenay–Lac-Saint-Jean KYK FM.

• À lire aussi: Les restaurants Frite Alors! font une publication d’un goût douteux à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes

À son tour, la principale intéressée a aussi fait une publication sur Instagram, jeudi matin, pour dénoncer ce qu’elle a entendu à son sujet.





L’affaire prend maintenant une nouvelle ampleur depuis que des personnalités connues ont aussi exigé des sanctions à l’égard de Simon Tremblay et Frédéric Gagné, les animateurs de Cogeco qui émis des doutes sur l’agression subie par Fournier.



C’est le cas de Guy A. Lepage qui a émis, par deux fois, un gazouillis demandant à ce que Tremblay soit sanctionné par son employeur.

Yo @CogecoQC. Le commentaire de cave de votre animateur au 95.7 KYK au Saguenay Simon Tremblay @tresi86 qui a dit des choses inacceptables sur @CathFournierQc en ondes, concernant son agression sexuelle, allez-vous le sanctionner ou le féliciter? La balle est dans votre camp. — Guy A Lepage (@guyalepage) April 20, 2023

Yo COGECO Le commentaire de cave de votre animateur au 95.7 KYK au Saguenay Simon Tremblay @tresi86 qui a dit des choses inacceptables sur @CathFournierQc en ondes, concernant son agression sexuelle, allez-vous le sanctionner ou le féliciter?

écrire à : media@cogeco.com — Guy A Lepage (@guyalepage) April 20, 2023

Alexandre Champagne, l’ex-conjoint de Marilou et co-fondateur de Trois fois par jour, a également utilisé ses réseaux sociaux pour vilipender les deux animateurs saguenéens, qu’il qualifie de «deux petits hommes minables».

"Si j'ai une collègue qui ressemble à Catherine Fournier, ça se peut que je m'essaie" Simon Tremblay et Frédéric Gagné,... Publié par Alexandre Champagne sur Jeudi 20 avril 2023



Dans les commentaires sous sa propre publication, l’humoriste dénonce, de plus, l’inaction de la station 95,7 KYK.

Capture d'écran / Facebook Alexandre Champagne

Au moment d’écrire ces lignes, la station basée à Chicoutimi n’avait toujours pas réagi.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s