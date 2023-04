Un vrai château digne des années 90, à vendre à Sainte-Agathe-des-Monts pour 399 000$

Partager







Eh oui, il y avait des châteaux au Québec dans les années 90! Cette propriété sur le marché en est la preuve.

Construit en 1991, ce château s’inspire d’une architecture extérieure digne des contes de fées, mais présente un intérieur très 90’s.

Courtoisie Louise Salesse de Royal LePage

Le Château des Monts (tel est son surnom) sis sur un terrain boisé de 3 acres. Il est idéal pour les personnes qui cherchent un projet qui sort du lot ou qui souhaitent migrer vers le nord depuis longtemps.

Pour y accéder, il faut emprunter une rue privée et intime qui sillonne la montagne.

Courtoisie Louise Salesse de Royal LePage

À l’intérieur, retrouvez un décor figé dans le temps qui met en valeur le tapis et le mobilier funky.

Retrouvez au premier étage un garage intérieur, une salle familiale avec foyer, une salle de jeu pouvant servir de chambre d'amis ou de bureau et les installations pour la laveuse et sécheuse.

L’espace s’organise autour d’un escalier central ouvert sur les trois étages.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir l'intérieur épatant de ce château!

C’est au deuxième niveau que vous tomberez sur la cuisine. Celle-ci s’ouvre sur la salle à manger. Un coin bureau, une salle d'eau et un salon avec foyer à combustion lente se cachent à ce niveau. Chose certaine: les futurs propriétaires profiteront d’une incroyable vue panoramique sur la vallée qui encercle la maison.



Courtoisie Louise Salesse de Royal LePage



Les trois chambres de bonnes dimensions se trouvent au troisième et dernier étage. Dans la tour de gauche, on retrouve la chambre principale, sa salle de bain attenante et un balcon privé.

C’est dans la deuxième tour que se trouvent deux autres chambres à coucher ainsi qu'une salle de bain.



Le clou du spectacle consiste en un autre escalier qui mène jusqu'au toit, où une magnifique terrasse pourrait être aménagée pour profiter de la vue et du soleil, en toute intimité.

Courtoisie Louise Salesse de Royal LePage





Sur l'annonce du site de la courtière, la photo de présentation est en fait une photo retouchée avec un revêtement de vrai bois. C'est pour donner une petite idée aux futurs propriétairesqui souhaiteraient revamper l'extérieur.

Votre genre de projet?

Louise Salesse de Royal LePage s’occupe de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 399 000$.

